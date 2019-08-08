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РИА Новости

Первые шаги: герой снимка "Желание жить" начал ходить без костылей

17:57, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Иракский подросток Касим Алькадим, герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, начал делать первые шаги с помощью протеза, который установили российские врачи.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Касим и первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, мальчик из Ирака Касим Алькадим, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
1 из 14

Иракский подросток Касим Алькадим, герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, начал делать первые шаги с помощью протеза, который установили российские врачи.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Касим и первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который играет наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность и сила духа не могли не тронуть. В Москве решили помочь подростку.

Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
2 из 14

Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который играет наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность и сила духа не могли не тронуть. В Москве решили помочь подростку.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В мае, накануне своего дня рождения, Касим приехал в столицу по приглашению медиагруппы "Россия сегодня". Ведущие эксперты Института хирургии имени Вишневского разработали план лечения.

На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.

Амиран Ревишвили на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
3 из 14

В мае, накануне своего дня рождения, Касим приехал в столицу по приглашению медиагруппы "Россия сегодня". Ведущие эксперты Института хирургии имени Вишневского разработали план лечения.

На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Было принято решение провести протезирование с использованием современного гидравлического протеза: он позволит мальчику ходить и даже бегать.

Участники пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
4 из 14

Было принято решение провести протезирование с использованием современного гидравлического протеза: он позволит мальчику ходить и даже бегать.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Врачи рассказали, что во время обследования у подростка под кожей обнаружили два металлических предмета — они остались от миновзрывного ранения.

На фото: Касим с отцом.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим с отцом Мохаммедом на пресс-конференции по итогам лечения
5 из 14

Врачи рассказали, что во время обследования у подростка под кожей обнаружили два металлических предмета — они остались от миновзрывного ранения.

На фото: Касим с отцом.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Касиму оторвало ногу, когда ему было всего три года, — он подорвался на противопехотной мине.

На фото: первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
6 из 14

Касиму оторвало ногу, когда ему было всего три года, — он подорвался на противопехотной мине.

На фото: первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим уже ходит, но пока неуверенно, так как мышцы были атрофированы.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
7 из 14

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим уже ходит, но пока неуверенно, так как мышцы были атрофированы.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил надежду, что другие страны последуют примеру Москвы и помогут детям, пострадавшим от войны.

Участники пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
8 из 14

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил надежду, что другие страны последуют примеру Москвы и помогут детям, пострадавшим от войны.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Реабилитацию мальчика проводили специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".

Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
9 из 14

Реабилитацию мальчика проводили специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Ранее Касим посетил "Москвариум", где для него подготовили увлекательную программу. По словам самого мальчика, наиболее яркое впечатление вызвал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим показывает протез
10 из 14

Ранее Касим посетил "Москвариум", где для него подготовили увлекательную программу. По словам самого мальчика, наиболее яркое впечатление вызвал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Кроме того, Касим побывал на матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уфой".

Пресс-конференция по итогам лечения Касима Алькадима в МИА Россия сегодня
11 из 14

Кроме того, Касим побывал на матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уфой".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Перед матчем мальчику вручили мяч с автографами футболистов "Спартака", после чего Касим нанес символический первый удар перед началом встречи.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим на пресс-конференции по итогам лечения. Касим - герой снимка Тайсира Махди Желание жить, завоевавшего первое место на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина
12 из 14

Перед матчем мальчику вручили мяч с автографами футболистов "Спартака", после чего Касим нанес символический первый удар перед началом встречи.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Тринадцатилетний мальчик из Ирака также посетил за время пребывания в российской столице Большой Московский цирк, где для него провел экскурсию директор учреждения Эдгард Запашный.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и Касим Алькадим во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
13 из 14

Тринадцатилетний мальчик из Ирака также посетил за время пребывания в российской столице Большой Московский цирк, где для него провел экскурсию директор учреждения Эдгард Запашный.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Также Касим побывал в московской Соборной мечети и в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим на пресс-конференции по итогам лечения. Касим - герой снимка Тайсира Махди Желание жить, завоевавшего первое место на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина
14 из 14

Также Касим побывал в московской Соборной мечети и в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Приезд Касима Алькадима в РоссиюДмитрий КиселевЛеонид РошальИракРоссияОбщество
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