Первые шаги: герой снимка "Желание жить" начал ходить без костылей

Иракский подросток Касим Алькадим, герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, начал делать первые шаги с помощью протеза, который установили российские врачи.
На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Касим и первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.
Иракский подросток Касим Алькадим, герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, начал делать первые шаги с помощью протеза, который установили российские врачи.
На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Касим и первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.
Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который играет наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность и сила духа не могли не тронуть. В Москве решили помочь подростку.
Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который играет наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность и сила духа не могли не тронуть. В Москве решили помочь подростку.
В мае, накануне своего дня рождения, Касим приехал в столицу по приглашению медиагруппы "Россия сегодня". Ведущие эксперты Института хирургии имени Вишневского разработали план лечения.
На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.
В мае, накануне своего дня рождения, Касим приехал в столицу по приглашению медиагруппы "Россия сегодня". Ведущие эксперты Института хирургии имени Вишневского разработали план лечения.
На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.
Было принято решение провести протезирование с использованием современного гидравлического протеза: он позволит мальчику ходить и даже бегать.
Было принято решение провести протезирование с использованием современного гидравлического протеза: он позволит мальчику ходить и даже бегать.
Врачи рассказали, что во время обследования у подростка под кожей обнаружили два металлических предмета — они остались от миновзрывного ранения.
На фото: Касим с отцом.
Врачи рассказали, что во время обследования у подростка под кожей обнаружили два металлических предмета — они остались от миновзрывного ранения.
На фото: Касим с отцом.
Касиму оторвало ногу, когда ему было всего три года, — он подорвался на противопехотной мине.
На фото: первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.
Касиму оторвало ногу, когда ему было всего три года, — он подорвался на противопехотной мине.
На фото: первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим уже ходит, но пока неуверенно, так как мышцы были атрофированы.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим уже ходит, но пока неуверенно, так как мышцы были атрофированы.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил надежду, что другие страны последуют примеру Москвы и помогут детям, пострадавшим от войны.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил надежду, что другие страны последуют примеру Москвы и помогут детям, пострадавшим от войны.
Реабилитацию мальчика проводили специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".
Реабилитацию мальчика проводили специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".
Ранее Касим посетил "Москвариум", где для него подготовили увлекательную программу. По словам самого мальчика, наиболее яркое впечатление вызвал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров.
Ранее Касим посетил "Москвариум", где для него подготовили увлекательную программу. По словам самого мальчика, наиболее яркое впечатление вызвал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров.
Кроме того, Касим побывал на матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уфой".
Кроме того, Касим побывал на матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уфой".
Перед матчем мальчику вручили мяч с автографами футболистов "Спартака", после чего Касим нанес символический первый удар перед началом встречи.
Перед матчем мальчику вручили мяч с автографами футболистов "Спартака", после чего Касим нанес символический первый удар перед началом встречи.
Тринадцатилетний мальчик из Ирака также посетил за время пребывания в российской столице Большой Московский цирк, где для него провел экскурсию директор учреждения Эдгард Запашный.
Тринадцатилетний мальчик из Ирака также посетил за время пребывания в российской столице Большой Московский цирк, где для него провел экскурсию директор учреждения Эдгард Запашный.
Также Касим побывал в московской Соборной мечети и в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Также Касим побывал в московской Соборной мечети и в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.