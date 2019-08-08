На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена

Акция протеста против закона о языках в Киеве

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка, сообщила в четверг пресс-служба офиса.

"Объявление о конкурсе по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка. Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека в кабинет министров Украины кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в сообщении офиса в Facebook.

Офис также опубликовал требования к кандидатам. В частности, они должны быть не моложе 35 лет, иметь высшее образование, разговаривать на украинском и английском языках, иметь опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка.

Кандидаты могут подать документы до 30 августа, а конкурс состоится 4 сентября.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".