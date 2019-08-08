Генсек НАТО заявил, что альянс не видит угрозы от ОДКБ

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. ОДКБ не представляет для НАТО серьезной угрозы безопасности, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

В рамках визита в Австралию Столтенберг принял участие в дискуссии в одном из местных исследовательских центров. Один из участников задал вопрос, представляет ли ОДКБ существенную угрозу для НАТО.

"Нет, и по ряду причин. Отчасти потому, что это не очень сильная организация. Некоторые из стран являются партнерами НАТО. Мы не рассматриваем ее как направленную против нас. Россия входит в организацию, но мы не видим никакой непосредственной угрозы против кого-либо из союзников", - ответил Столтенберг.

Запись выступления распространила пресс-служба альянса.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.