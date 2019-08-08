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РИА Новости

Генсек НАТО заявил, что альянс не видит угрозы от ОДКБ

14:32, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. ОДКБ не представляет для НАТО серьезной угрозы безопасности, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
В рамках визита в Австралию Столтенберг принял участие в дискуссии в одном из местных исследовательских центров. Один из участников задал вопрос, представляет ли ОДКБ существенную угрозу для НАТО.
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"Нет, и по ряду причин. Отчасти потому, что это не очень сильная организация. Некоторые из стран являются партнерами НАТО. Мы не рассматриваем ее как направленную против нас. Россия входит в организацию, но мы не видим никакой непосредственной угрозы против кого-либо из союзников", - ответил Столтенберг.
Запись выступления распространила пресс-служба альянса.
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ранее главы МИД стран-участниц ОДКБ призвали министров иностранных дел государств-членов НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами двух организаций. В ОДКБ также призывали НАТО к более тесному сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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