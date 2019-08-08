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РИА Новости

В ФАС обозначили сроки рассмотрения дела против Apple

14:28, 8 августа 2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук Apple
Ноутбук Apple
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит дело в отношении Apple максимум за 9 месяцев, конкретные сроки будут зависеть от хода рассмотрения, сообщила журналистам начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
"Я могу назвать установленный законом максимальный срок - 9 месяцев. Сколько продлится рассмотрение этого конкретного дела, будет зависеть от хода его рассмотрения", - сказала Заева.
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Ранее в четверг ФАС сообщила, что возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.
Заева сообщила, что, помимо жалобы "Лаборатории Касперского", ФАС получила письма от иностранных разработчиков соответствующего ПО, где говорится, что они также озабочены такими практиками Apple. "Мы не рассматриваем это (письма - ред.) как заявление, но такая озабоченность есть - рынок же глобальный", - отметила представитель ФАС.
Служба назначила рассмотрение дела на 13 сентября 2019 года.
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