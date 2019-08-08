В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке хлеба в России

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На российском рынке хлеба нет резких ценовых колебаний, заявили в министерстве сельского хозяйства.

Ранее Росстат сообщил, что в июле цены на хлеб и хлебобулочные изделия в стране выросли почти на девять процентов по сравнению с июлем прошлого года.

В Минсельхозе в ответ рассказали, что по отдельным позициям рост цен находится на уровне ниже инфляции, но в ряде случаев несколько превышает ее. В целом по статистике с начала года резких скачков цен на хлеб не было.

По информации из регионов, по состоянию на первое августа цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки с НДС составила 40,19 рубля за килограмм, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичной датой 2018 года и на 4,5% с начала года. Цена на хлеб из пшеничной муки составила 46,43 рубля за килограмм, увеличившись на 8,5% и на 6,1% соответственно.

"По данным Росстата, по состоянию на 29 июля 2019 года средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за килограмм (плюс 4,2% с начала года), хлеба из ржано-пшеничной муки - 50,81 рубля за килограмм (плюс 5,2%)", - отметили в Минсельхозе.

В министерстве ожидают урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, пшеницы - 75 миллионов тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильных цен.

Спекуляция ценами на хлеб

В свою очередь, первый вице-президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева назвала заявления о скачке цен на хлеб в России спекуляцией.

"Текущая ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема", - отметила она.

По ее словам, также нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен, так как мука в цене буханки занимает только около 20%.