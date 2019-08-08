Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T14:11Z
https://ria.ru/20190808/1557301057.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_39338fe4a97492c724c0bb39266efce6.jpg
РИА Новости

УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

14:11, 8 августа 2019
1557
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
В конце мая в УФАС поступили две жалобы от петербуржцев на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники рядом со входом на станцию метро "Улица Дыбенко": "Акция кастрация. Кот - 1 тысяча рублей. Кошка – 2,5 тысячи рублей. Неверный муж - бесплатно".
Как сообщала РИА Новости представитель ведомства, заявители, в частности, расценили рекламное объявление как проявление дискриминации по половому признаку. Их жалобы также были направлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) "Рекламный совет".
"Изучив экспертное мнение и приняв во внимание, что АМИ "Рекламный совет" считает эту рекламу нарушающей 6-й пункт 5-й статьи закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений), Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения указанной статьи", - говорится в сообщении УФАС.
Как уточняет антимонопольное ведомство, почти 90% из опрошенных экспертов в области рекламы сочли, что слоган ветклиники оскорбляет человеческое достоинство.
Комиссия УФАС рассмотрит дело 23 августа.
28 мая, 09:48
ФАС в Приамурье возбудила дело из-за рекламы с изображением девушки
18110004
Обсудить 2
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
РИА
Новости
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Багаж в аэропорту
В РСТ призвали российских туристов в США прислушаться к рекомендациям AI
Сотрудники полиции
В офисе ФБК проходят оперативно-следственные действия
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Паспорт гражданина Российской Федерации
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Аляска
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Сотрудники полиции
Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее
Готовая хлебобулочная продукция
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке хлеба в России
Бурый медведь
Хабаровская пенсионерка не могла отпугнуть медведя рыком, считает эксперт
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Бурый медведь
Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя
Офис компании Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple
Боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск
Руководство Абхазии почтило память погибших в войне 2008 года
Зажженные свечи в память о погибших в результате военных действий в августе 2008 года на территории посольства Южной Осетии
В Риме почтили память жертв нападения Грузии на Южную Осетию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния