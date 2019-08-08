УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.

В конце мая в УФАС поступили две жалобы от петербуржцев на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники рядом со входом на станцию метро "Улица Дыбенко": "Акция кастрация. Кот - 1 тысяча рублей. Кошка – 2,5 тысячи рублей. Неверный муж - бесплатно".

Как сообщала РИА Новости представитель ведомства, заявители, в частности, расценили рекламное объявление как проявление дискриминации по половому признаку. Их жалобы также были направлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) "Рекламный совет".

"Изучив экспертное мнение и приняв во внимание, что АМИ "Рекламный совет" считает эту рекламу нарушающей 6-й пункт 5-й статьи закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений), Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения указанной статьи", - говорится в сообщении УФАС.

Как уточняет антимонопольное ведомство, почти 90% из опрошенных экспертов в области рекламы сочли, что слоган ветклиники оскорбляет человеческое достоинство.