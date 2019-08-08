Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией стало итогом законного волеизъявления крымчан, а президенту Турции, прежде чем делать противоречивые заявления, следовало узнать мнение самих крымских татар, заявил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара "аннексию Крыма не признала и не признает".

Умеров отметил, что это заявление противоречит партнерским взаимоотношениям Турции и России, игнорирует демократическое волеизъявление крымчан, в том числе и крымских татар, и может бросать тень сомнения на искренность взаимоотношений между двумя государствами.

По его словам, крымские татары ассоциируют себя с Россией, а их представители делегированы во власть различных уровней. И чтобы получить объективную картину жизни крымских татар в Крыму, следует поддерживать связь именно с этими людьми, а не с группой экстремистов, которая покинула полуостров после воссоединения с Россией, считает собеседник агентства.