Власти Ленобласти разработают план благоустройства Шлиссельбурга

С. – ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА НОВОСТИ. Специалисты администрации Ленинградской области провели обследование инфраструктуры Шлиссельбурга и оценили состояние объектов, после чего в кратчайшие сроки сформируют поэтапный план мероприятий, необходимый для приведения города в порядок.

Соответствующее решение было принято на выездном совещании по вопросам благоустройства Шлиссельбурга руководителей и специалистов комитета по ЖКХ Ленинградской области, а также комитетов по строительству, топливно-энергетическому комплексу, дорожному хозяйству, регионального Фонда капремонта и инициативной группы жителей Шлиссельбурга.

"Шлиссельбург нуждается в комплексном благоустройстве. Город обладает прекрасным потенциалом, этот потенциал необходимо развивать", - заявил на совещании председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

После осмотра состояния всех знаковых мест города - Староладожского и Малоневского каналов, набережной, пешеходных мостов, стадиона "Водник", а также дорог и жилого фонда, Тимков отметил, что состояние практически всех объектов оценивается как "неудовлетворительное".

По его словам, каналы нуждаются в очистке и дноуглубительных работах, состояние пешеходных мостов и спусков к ним требует срочного ремонта, общественным зонам необходимо благоустройство: местами отсутствует уличное освещение, в городе немало аварийных деревьев. В печальном состоянии находится стадион "Водник", значительная часть жилого фонда требует капремонта, сносу подлежат несколько аварийных зданий.

"На следующей неделе состоится заседание рабочей группы, на котором мы сформируем поэтапный план мероприятий, необходимых для приведения в порядок Шлиссельбурга. План будет представлен губернатору Ленинградской области", - подчеркнул председатель.