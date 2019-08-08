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РИА Новости

Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких

12:58, 8 августа 2019
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые типы злокачественных опухолей в легких можно уничтожать, используя аналоги белковых молекул, которые вырабатываются некоторыми нервными клетками. Первые опыты такого рода провели ученые из МФТИ и ИБХ РАН, опубликовавшие их результаты в журнале PLoS One.
Опухолевые клетки часто остаются невидимыми для иммунитета и продолжают безнаказанно расти благодаря тому, что их бесконечные аппетиты и продукты жизнедеятельности создают очень неблагоприятную среду, в которой другие тельца, в том числе и "киллеры" рака, могут жить очень недолго.
Кроме того, как недавно выяснили ученые, раковые клетки способны защищаться от уничтожения и другими способами. Они могут игнорировать молекулы, запускающие реакции клеточного самоуничтожения, или использовать их в качестве сигналов роста, а также вырабатывать не свойственные нормальным тканям вещества, отпугивающие иммунные тельца или делающие опухоль невидимой для них.
По этой причине сотни молекулярных биологов сегодня пытаются найти подобные механизмы, защищающие рак от уничтожения или способствующие его росту, и использовать их для борьбы с опухолью.
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"Недавно наши коллеги открыли белок Lynх1 в тканях легких, чья выработка снижается при развитии рака. Искусственное увеличение его производства с помощью редактирования генома привело к торможению роста опухолевых клеток. Мы предположили, что подобного действия можно добиться, используя водорастворимый аналог белка Lynx1", — рассказывает Екатерина Люкманова, сотрудник МФТИ и Института биоорганической химии РАН в Москве.

Это вещество, как объясняют биологи, представляет собой одну из сигнальных молекул, которыми обмениваются нервные клетки в нашем мозге. Она связывается с так называемыми никотиновыми рецепторами и активирует их, меняя поведение нейронов или связанных с ними клеток, к примеру различных компонентов кожи.
Недавно ученые обнаружили, что схожие рецепторы, реагирующие на молекулы Lynх1, присутствуют и на других клетках, обитающих в легких и почках человека. Это натолкнуло их на мысль, что данный белок может регулировать рост их тканей и влиять на развитие различных форм рака, связанных с никотином.
Для проверки этой гипотезы, как передает пресс-служба Физтеха, ученые вырастили несколько культур опухолевых клеток кожи, легких и почек и проследили за тем, вырабатывают ли они молекулы Lynх1 и как они реагируют на их появление в питательной среде.
Как оказалось, это вещество было своеобразным антиподом для никотина и похожих на него молекул — оно не стимулировало рост опухолевой ткани, а, наоборот, подавляло его. Это натолкнуло российских молекулярных биологов на мысль, что синтетический аналог этого белка, растворимый в воде, можно применять для борьбы с раком.
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Они проверили эту идею, обработав культуру "взбунтовавшихся" клеток легких при помощи достаточно небольших количеств Lynх1. За последующие трое суток размеры их колонии заметно сократились, что подтвердило их предположение. Более того, последующие опыты показали, что этот белок блокирует действие никотина, не позволяя ему стимулировать рост рака.
Точный механизм действия Lynх1 пока изучается биологами, однако они предполагают, что данный белок активирует большое число цепочек генов, блокирующих процесс деления клеток и включающих апоптоз, программу клеточного самоуничтожения.
Как надеются ученые, дальнейшие опыты с Lynх1 и создание более простых и безопасных версий этой молекулы помогут им создать лекарство, способное защитить курильщиков от развития рака легких и уничтожать другие типы опухолей, связанных с никотином.
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