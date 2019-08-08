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РИА Новости
Туризм

Эксперты: спрос на авиабилеты из России в Грузию в августе упал на 75%

12:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОкрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
Окрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спрос на авиабилеты из России в Тбилиси и Батуми в августе снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего Грузия опустилась с третьей на двадцатую строчку рейтинга популярности направлений у самостоятельных туристов, сообщили в пресс-службе Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с вылетом в августе 2019 года, чтобы выяснить, как изменились предпочтения путешественников после запрета прямых перелетов в Грузию. В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с восьмого июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в стране (21%) был из России.
"В августе 2019 года десятка популярных стран изменилась. Грузия, которая была в прошлом году в тройке самых популярных стран, опустилась на двадцатую строчку. Доля тех, кто собирается провести отпуск в Тбилиси или Батуми, упала на 75% (с 7,2% до 1,8%), то есть в четыре раза", - говорится в сообщении.
Стоимость перелетов из России в Грузию после восьмого июля резко выросла: если в июне авиабилет на июль в одну сторону обходился в среднем в 8 418 рублей, то в июле на август - в 13 046 рублей. То есть средняя цена выросла на 55%.
"При этом в тройку популярных стран вошла Армения. Спрос на эту страну вырос на треть, так как Ереван стал самым популярным местом стыковки у тех, кто летит в Грузию. Также путешественники стали чаще выбирать для поездок в августе Узбекистан, Черногорию, Киргизию, Турцию", - отметили эксперты сервиса.
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ТуризмБатумиТбилисиТуризмтуристыавиакомпанииавиабилетыпассажирыНовости - ТуризмГрузия
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