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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

12:24, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более двух тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 044 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 346 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 698 человек (женщин – 509, детей – 866)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной в провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, где нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны. Уточняется, что медицинская помощь оказана 57 сирийским гражданам, в том числе 29 детям.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
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