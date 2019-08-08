В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более двух тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 044 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 346 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 698 человек (женщин – 509, детей – 866)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной в провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, где нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны. Уточняется, что медицинская помощь оказана 57 сирийским гражданам, в том числе 29 детям.