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РИА Новости

Поклонская заявила, что Турции придется признать выбор Крыма

12:14, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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"Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер", — написала Поклонская в фейсбуке.
По ее словам, в современном мире, в условиях глобализации, таких лидеров очень мало.
"Надо брать пример с нашего президента Владимира Путина, который услышал крымчан и принял историческое решение. Рано или поздно придется признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым — это Россия", — добавила Поклонская.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФТурцияКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Со временем все признают правильность действий России!!! Ну а Крым НАШ!!! За него гибли и живые наши русские солдаты нам его завоевали. В последствии правда отдали не существовавшему государству, и по сей день Я не считаю это "государство" государством. У этого государства нет истории( нет полководцев, нет великих писателей) побед нет, извините меня, без побед и государства нет)
8 августа, 12:49
Сосед Соседов
3912003
Все признают Крым российским. Вопрос времени.
8 августа, 13:02
НЛНаталья Лобова
2130001
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