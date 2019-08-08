Поклонская заявила, что Турции придется признать выбор Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

"Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер", — написала Поклонская в фейсбуке

По ее словам, в современном мире, в условиях глобализации, таких лидеров очень мало.