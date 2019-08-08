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РИА Новости

В СФ обсудят безопасность автобусных перевозок после ДТП под Новороссийском

12:00, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Совет Федерации обсудит с Минтрансом вопрос безопасности на дорогах и, в частности, организации автобусных перевозок, сообщил зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Возбуждено уголовное дело.
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"Нельзя допускать, чтобы на дорогах массово гибли люди, тем более дети. Парламентарии во время осенней сессии обязательно вернутся к вопросу безопасности на дорогах, и эта тема станет предметом обсуждения с профильным ведомством - министерством транспорта", - цитирует Васильева его пресс-служба.
Сенатор напомнил, что ранее "не менее жуткая" авария случилась в начале августа в Татарстане, где пострадало 11 человек.
"Уверен, что если бы трасса была оснащена видеокамерами, такой трагедии можно было бы избежать. Считаю, что камеры, фиксирующие все происходящее на трассе, должны стать стимулом ездить по правилам, а не средством по сбору штрафов", - заявил он.
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Васильев отметил, что уже неоднократно призывал пересмотреть ответственность нарушителей скоростного режима на дорогах. В условиях южной ночи, когда рано темнеет, заниматься лихачеством на трассе нельзя, сказал сенатор.
Кроме того, по словам Васильева, нужна особая ответственность водителей, профессионально занимающихся перевозкой граждан. "Они должны максимально минимизировать опасность, которая может возникнуть как лично для водителя, так и для его пассажиров", - отметил зампред комитета.
"Какова бы ни была причина трагедии - усталость одного из водителей, невнимательность, плохие дорожные условия или неоправданное лихачество - выводы нужно будет сделать далеко идущие", - добавил Васильев.
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