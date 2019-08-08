Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя рейсового автобуса, задавившего двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным МВД, в среду на Лихачевском проспекте города Долгопрудный произошло ДТП. Водитель автобуса выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов, двое из которых погибли, один госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.