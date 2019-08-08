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РИА Новости

Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

11:46, 8 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя рейсового автобуса, задавившего двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным МВД, в среду на Лихачевском проспекте города Долгопрудный произошло ДТП. Водитель автобуса выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов, двое из которых погибли, один госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.
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"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли два человека", - сказала Петрова.
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