Кузнецова следит за ситуацией с ДТП в Краснодарском крае, где погибли дети

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае, где в среду произошло ДТП, в результате которого погибли два ребенка и один находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, 13 пострадавших экстренно прооперированы. Утром в четверг сообщалось, что четверых пострадавших переводят на лечение в Краснодар.

"По оперативной информации, поступившей от регионального детского омбудсмена, всего в двух транспортных средствах находилось 14 детей. В легковом автомобиле 3 детей вместе с родителями из Челябинской области – 2 ребёнка погибли (17 и 9 лет), их родители живы, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Также в легковом автомобиле ехала мама с 3-летним ребёнком – он жив, в тяжелом состоянии помещен в больницу, его мать погибла", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузнецовой.

По информации аппарата детского омбудсмена, "в автобусе находилось 11 детей – все живы, в настоящее время им оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении".