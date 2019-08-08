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РИА Новости

Кузнецова следит за ситуацией с ДТП в Краснодарском крае, где погибли дети

11:04, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае, где в среду произошло ДТП, в результате которого погибли два ребенка и один находится в тяжелом состоянии.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, 13 пострадавших экстренно прооперированы. Утром в четверг сообщалось, что четверых пострадавших переводят на лечение в Краснодар.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 10:26РИА Новости
В попавшем в ДТП под Новороссийском автобусе находились жители 12 регионов
"По оперативной информации, поступившей от регионального детского омбудсмена, всего в двух транспортных средствах находилось 14 детей. В легковом автомобиле 3 детей вместе с родителями из Челябинской области – 2 ребёнка погибли (17 и 9 лет), их родители живы, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Также в легковом автомобиле ехала мама с 3-летним ребёнком – он жив, в тяжелом состоянии помещен в больницу, его мать погибла", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузнецовой.
По информации аппарата детского омбудсмена, "в автобусе находилось 11 детей – все живы, в настоящее время им оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.
ДТП под Новороссийском
Вчера, 10:20РИА Новости
Движение под Новороссийском, где произошло ДТП, идет в штатном режиме
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Анна КузнецоваVolkswagen GroupГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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