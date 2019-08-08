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РИА Новости

Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в "Крестах"

10:55, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Проверка, проведенная после утверждения о пытках в петербургском СИЗО-1 (известном как "Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, рассказал РИА Новости заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Поводом для проверки стали появившееся в СМИ сообщения о том, что в "Крестах-2" якобы созданы специальные камеры, в которых одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания. В Петербург выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.
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"Там ситуация, в общем-то, не самая хорошая получается. Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь", — сказал Максименко. Нарушения, по его словам, заключаются в том, что людей переводили из камеры в камеру, подсаживали несудимых к судимым и при этом не вели никакого учета.
"Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было", — пояснил замглавы ФСИН.
Он добавил, что в СИЗО пытаются объяснить это недостаточным количеством сотрудников — там не хватает почти половины личного состава. "Но это слабое оправдание", — отметил Максименко.
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"На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники. Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую. Его туда кто-то переводил. Понятно, что это наши сотрудники. Людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание. Самое главное, что там был телефон. Установили, что он был с апреля. Тоже, видимо, предательство сотрудников, которые пронесли. Как минимум нарушения и недобросовестное соблюдение своих обязанностей — это точно", — продолжил замглавы службы.
Он рассказал, что в СИЗО использовали такие методы "перевоспитания" вместо того, чтобы зафиксировать нарушения, объявить заключенному взыскание и перевести его в более строгие условия.
"Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам", — сказал Максименко.
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"Самое мягкое, что можно сказать, что в этом СИЗО бардак. Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много", — также заявил он.
Что касается сообщений о пытках для выбивания показаний, то это пока не доказано, рассказал Максименко.
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"Тем более избитый гражданин никаких признательных показаний не давал. Мы пока не установили, чтобы были цели, чтобы этот заключенный себя оговорил или что-то подобное. <...> Другое дело, что, если человек может быть неудобным для каких-то там оперативных работников или сотрудников недобросовестных, вместо того чтобы работать с заключенным, проще его направить в камеру, чтобы ему там "воспитательную" работу провели", — сказал замглавы ФСИН.
Он добавил, что в камерах случаются конфликты. "С этим, конечно, боремся, весь конфликт там начался на самом деле из-за пачки сигарет, которую без спроса один заключенный взял у других. Это на самом деле так. Это установлено и подтверждено", — заключил Максименко.
Все материалы, собранные в "Крестах-2", сотрудники центрального аппарата передадут в прокуратуру и следственные органы.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Самое главное, что там был телефон---- ЭТО самое главное? Не пытки. А телефон, и видео утекло. А потом удивляемся рецидивистам(кто после такого, не станет преступником, не пожелает отомстить?), удивляемся следствию, когда под пытками признания пишут.
8 августа, 13:20
ГГГеоргий Гринков
4710004
Всякое воспитание законно, если оно даёт результат, - не с кисейными барышнями имеют дело воспитатели, а с волками лютыми. С волками жить -- по-волчьи выть.
8 августа, 13:52
Владимир Гребцов
10000236
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