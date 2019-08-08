Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в "Крестах"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Проверка, проведенная после утверждения о пытках в петербургском СИЗО-1 (известном как "Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, рассказал РИА Новости заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Поводом для проверки стали появившееся в СМИ сообщения о том, что в "Крестах-2" якобы созданы специальные камеры, в которых одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания. В Петербург выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.

"Там ситуация, в общем-то, не самая хорошая получается. Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь", — сказал Максименко. Нарушения, по его словам, заключаются в том, что людей переводили из камеры в камеру, подсаживали несудимых к судимым и при этом не вели никакого учета.

"Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было", — пояснил замглавы ФСИН.

Он добавил, что в СИЗО пытаются объяснить это недостаточным количеством сотрудников — там не хватает почти половины личного состава. "Но это слабое оправдание", — отметил Максименко.

"На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники. Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую. Его туда кто-то переводил. Понятно, что это наши сотрудники. Людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание. Самое главное, что там был телефон. Установили, что он был с апреля. Тоже, видимо, предательство сотрудников, которые пронесли. Как минимум нарушения и недобросовестное соблюдение своих обязанностей — это точно", — продолжил замглавы службы.

Он рассказал, что в СИЗО использовали такие методы "перевоспитания" вместо того, чтобы зафиксировать нарушения, объявить заключенному взыскание и перевести его в более строгие условия.

"Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам", — сказал Максименко.

"Самое мягкое, что можно сказать, что в этом СИЗО бардак. Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много", — также заявил он.

Что касается сообщений о пытках для выбивания показаний, то это пока не доказано, рассказал Максименко.

"Тем более избитый гражданин никаких признательных показаний не давал. Мы пока не установили, чтобы были цели, чтобы этот заключенный себя оговорил или что-то подобное. <...> Другое дело, что, если человек может быть неудобным для каких-то там оперативных работников или сотрудников недобросовестных, вместо того чтобы работать с заключенным, проще его направить в камеру, чтобы ему там "воспитательную" работу провели", — сказал замглавы ФСИН.

Он добавил, что в камерах случаются конфликты. "С этим, конечно, боремся, весь конфликт там начался на самом деле из-за пачки сигарет, которую без спроса один заключенный взял у других. Это на самом деле так. Это установлено и подтверждено", — заключил Максименко.