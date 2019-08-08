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РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил о несоблюдении магазинами правила выкладки молочки

10:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатель в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 60% российских магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно изменениям, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".
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"Как показали надзорные мероприятия, около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись "Продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
К началу августа Роспотребнадзор проверил почти 5 тысяч объектов и выявил около 8 тысяч нарушений, уточнили в пресс-службе.
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При этом наибольшая доля магазинов, где выявлены нарушения, принадлежит торговым сетям "Магнит", "Перекресток, "Ашан" и "Дикси", подчеркнули в ведомстве.
"Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, уже послужили основанием для составления более 3 тысяч протоколов об административных правонарушениях", - добавили в пресс-службе.
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