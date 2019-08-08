Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T09:51Z
https://ria.ru/20190808/1557286725.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/76043/68/760436876_0:0:5616:3160_1036x0_80_0_0_68add1bfb8c37af34df8a87e90fb767c.jpg
РИА Новости

Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты

09:51, 8 августа 2019
51849
© Fotolia / Minerva Studio Мужчина в костюме
Мужчина в костюме
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Клиент коммерческой платформы HushHush, занимающейся продажей товаров класса люкс, объявил поиск "профессионального соблазнителя", который сможет проверить верность его невесты. Об этом пишет Daily Mirror.
Мужчина, пожелавший остаться анонимным, пошел на этот шаг, поскольку его насторожило, что девушка торопится со свадьбой и выступает категорически против брачного договора.
При этом автор объявления подчеркивает, что он уже давно не "в самом расцвете сил".
По его словам, ранее у него были отношения с женщинами, которых интересовали только деньги, поэтому сейчас ему важно убедиться в искренности намерений своей второй половины.
Новорожденный. Архивное фото
17 июля, 21:06РИА Новости
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Молодой человек, который подойдет для этой роли, получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), доступ к элитной недвижимости, дорогим автомобилям и деньги на личные расходы.
Он должен быть в хорошей физической форме, иметь волосы на лице, а также обладать привлекательной внешностью.
16637622132252
Обсудить 13
В мире
Популярные комментарии
миллионер поумнеть то пора бы. Где найдешь сейчас молодую красотку которой не нужны твои деньги? Разве что в монастыре францисканском да и то не факт.
8 августа, 09:56
Vlad Unfamiliar
2240102
А если этот соблазнитель и самого миллионера соблазнит, то тогда сколько денег предлагают?
8 августа, 11:13
MYMake Yellowstone Great Again
3181001
Рекомендуем
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
РИА
Новости
Аляска
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Александр Агеев
Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ
Бурый медведь
Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Лента
новостей
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Стаффордширский терьер
Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
Марина Золотова
"Думала, лысую никто не полюбит". Голая правда о жизни женщин без волос
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Ноутбук Apple
ФАС начала расследование против Apple
Сотрудники полиции
Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Комар
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния