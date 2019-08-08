Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Клиент коммерческой платформы HushHush, занимающейся продажей товаров класса люкс, объявил поиск "профессионального соблазнителя", который сможет проверить верность его невесты. Об этом Клиент коммерческой платформы HushHush, занимающейся продажей товаров класса люкс, объявил поиск "профессионального соблазнителя", который сможет проверить верность его невесты. Об этом пишет Daily Mirror.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, пошел на этот шаг, поскольку его насторожило, что девушка торопится со свадьбой и выступает категорически против брачного договора.

При этом автор объявления подчеркивает, что он уже давно не "в самом расцвете сил".

По его словам, ранее у него были отношения с женщинами, которых интересовали только деньги, поэтому сейчас ему важно убедиться в искренности намерений своей второй половины.

Молодой человек, который подойдет для этой роли, получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), доступ к элитной недвижимости, дорогим автомобилям и деньги на личные расходы.