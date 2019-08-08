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РИА Новости

В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС

09:48, 8 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Режим ЧС, введенный на территории деревни Каменка после пожара и взрывов на военном складе, снят, сообщает мэрия Ачинска.
"(Глава Ачинска) Илай Ахметов распорядился отправить в деревню Каменку Ачинского района полсотни человек в помощь жителям для разборки и расчистки от завалов жилых домов. Режим ЧС на территории района уже снят, и обеспечен доступ населения", - говорится в сообщении.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
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По данным мэрии, мобильная бригада в составе специалистов жилищно-коммунального комплекса уже сформирована и готовится к отправке.
Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживал в Каменке, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери. Пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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