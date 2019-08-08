В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС

"(Глава Ачинска) Илай Ахметов распорядился отправить в деревню Каменку Ачинского района полсотни человек в помощь жителям для разборки и расчистки от завалов жилых домов. Режим ЧС на территории района уже снят, и обеспечен доступ населения", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживал в Каменке, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери. Пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка.