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РИА Новости

Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги

09:43, 8 августа 2019
8178
CC BY 2.0 / State Farm / Стаффордширский терьер
Стаффордширский терьер
CC BY 2.0 / State Farm /
Стаффордширский терьер. Архивное фото
УФА, 8 авг — РИА Новости. Жительница Уфы погибла после укусов собаки, сообщил региональный СК.
По данным следствия, ночью седьмого августа женщина 1971 года рождения была в гостях у своей подруги в Орджоникидзевском районе города.
Когда она зашла в комнату, на нее напала собака и укусила ее в шею и лицо. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев.
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В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.
Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.
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1155429929
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УфаПроисшествия
Популярные комментарии
Надо принимать законы запрещающие имение пород собак - убийц. Все остальное не поможет .
8 августа, 10:17
Alex Markov
1200005
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