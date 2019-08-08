Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги

УФА, 8 авг — РИА Новости. Жительница Уфы погибла после укусов собаки, сообщил региональный СК.

По данным следствия, ночью седьмого августа женщина 1971 года рождения была в гостях у своей подруги в Орджоникидзевском районе города.

Когда она зашла в комнату, на нее напала собака и укусила ее в шею и лицо. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.