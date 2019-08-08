СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа замещения импорта в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО), пишет в четверг " Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа замещения импорта в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО), пишет в четверг " Коммерсант ".

"Минкомсвязь предложила исключить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд из перечня процедур, на которые распространится новый режим ограничений по правилам "третий лишний" или ценовой преференции, следует из письма (есть у "Ъ") министра связи РФ Константина Носкова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова от 26 июля", - сказано в заметке.

Трансформировать режим запретов на госзакупки иностранных товаров Минпромторгу поручил вице-премьер Дмитрий Козак. Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки у ВПК. Вместо прямого запрета на иностранные продукты предлагается два варианта: правило "третий лишний" (запрет на закупку иностранной альтернативы при наличии конкуренции между хотя бы двумя российскими производителями) или ценовая преференция для отечественной продукции в размере 15%.

Сейчас госорганы закупают софт из спецреестра отечественного ПО. С 2016 года в случае закупки иностранного ПО госорганы должны обосновать это отсутствием аналогов в реестре. Этот механизм — ключевой в госполитике по импортозамещению ПО.

Министерство подкрепляет это статистикой, согласно которой с 2016 по 2018 год доля отечественного ПО в госзакупках выросла с 25% до 65%. При этом в отдельных отраслях замещение импорта все еще малозаметно: так, в федеральных ведомствах доля зарубежных операционных систем (ОС) составляет 96%, а офисных пакетов - 89,7%. Общая сумма госзакупок иностранного офисного ПО с начала 2019 года превысила 515 миллионов рублей, что "в десятки раз больше" закупок отечественных аналогов, оценивала Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" в конце июня.