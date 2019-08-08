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РИА Новости

СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО

09:04, 8 августа 2019
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CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа замещения импорта в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО), пишет в четверг "Коммерсант".
"Минкомсвязь предложила исключить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд из перечня процедур, на которые распространится новый режим ограничений по правилам "третий лишний" или ценовой преференции, следует из письма (есть у "Ъ") министра связи РФ Константина Носкова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова от 26 июля", - сказано в заметке.
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ГД рассмотрит проект о приоритете российского софта при госзакупкахЗаконопроектом предусматривается создание единого реестра российского программного обеспечения. Поправками определяется перечень критериев, которым должно соответствовать программное обеспечение для включения сведений о нем в этот реестр.
Трансформировать режим запретов на госзакупки иностранных товаров Минпромторгу поручил вице-премьер Дмитрий Козак. Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки у ВПК. Вместо прямого запрета на иностранные продукты предлагается два варианта: правило "третий лишний" (запрет на закупку иностранной альтернативы при наличии конкуренции между хотя бы двумя российскими производителями) или ценовая преференция для отечественной продукции в размере 15%.
Сейчас госорганы закупают софт из спецреестра отечественного ПО. С 2016 года в случае закупки иностранного ПО госорганы должны обосновать это отсутствием аналогов в реестре. Этот механизм — ключевой в госполитике по импортозамещению ПО.
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Министерство подкрепляет это статистикой, согласно которой с 2016 по 2018 год доля отечественного ПО в госзакупках выросла с 25% до 65%. При этом в отдельных отраслях замещение импорта все еще малозаметно: так, в федеральных ведомствах доля зарубежных операционных систем (ОС) составляет 96%, а офисных пакетов - 89,7%. Общая сумма госзакупок иностранного офисного ПО с начала 2019 года превысила 515 миллионов рублей, что "в десятки раз больше" закупок отечественных аналогов, оценивала Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" в конце июня.
Смена правил замещения импорта ПО может привести к торможению процесса и негативно сказаться на цифровизации страны, считает председатель правления АРПП Наталья Касперская. По ее словам, отечественные игроки не ждут помощи от принципа ценовой преференции. "Иностранный производитель, как правило, имеющий более широкий рынок сбыта, может назначить любую цену своему продукту, вплоть до нуля, просто с целью захватить заказчика", - поясняет госпожа Касперская. С принципом "третий лишний" также могут возникнуть проблемы. "По большинству классов ПО в России есть несколько продуктов, но аналогов, например, нет в категориях мобильной ОС или системы управления базами данных, - говорит Касперская.
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Константин НосковМинкомсвязьМинистерство промышленности и торговли РФНаталья КасперскаяДмитрий КозакРоссияЭкономика
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