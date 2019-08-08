Госкомитет Нацбезопасности Киргизии предупредил о недопустимости провокаций

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в четверг предупредил о недопустимости провокаций в стране.

"В настоящее время через различные соцсети и Интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям. В свою очередь, ГКНБ КР проводит активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки", - заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, в случае выявления лиц, распространявших провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.