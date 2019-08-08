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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Госкомитет Нацбезопасности Киргизии предупредил о недопустимости провокаций

08:54, 8 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressКиргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в четверг предупредил о недопустимости провокаций в стране.
"В настоящее время через различные соцсети и Интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям. В свою очередь, ГКНБ КР проводит активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки", - заявили в пресс-службе ведомства.
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Как сообщили в пресс-службе, в случае выявления лиц, распространявших провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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