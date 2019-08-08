Глава Казахстана надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Киргизии

АЛМА-АТА, 8 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Киргизии и надеется на скорейшую нормализацию обстановки в этой стране, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Атамбаева обвиняют в коррупции. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.