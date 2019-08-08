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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Глава Казахстана надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Киргизии

07:48, 8 августа 2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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АЛМА-АТА, 8 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Киргизии и надеется на скорейшую нормализацию обстановки в этой стране, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Атамбаева обвиняют в коррупции. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.
"Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сообщил пресс-секретарь президента, которого цитирует информационный портал tengrinews.kz.
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