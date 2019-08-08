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РИА Новости

Российские ученые разработали ПО для выявления дефектов в роботах

07:40, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий АньковАрктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН создали программный модуль для автоматической диагностики дефектов в роботах, сообщает ДВФУ.
"С помощью программного модуля робот может определять постоянные и переменные ошибки сигналов датчиков, неполадки в электромеханических приводах и вносить корректировки в их управляющие сигналы. Модуль отсеивает возможные внешние помехи, устраняя искажения сигналов датчиков. Это позволяет сохранить все показатели качества работы в заданных пределах", - говорится в сообщении.
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По данным ученых, модуль почти не усложняет систему управления. Программное обеспечение универсально и может применяться на всех типах роботов.
Пока при всех известных методах учёным не удавалось в полной мере учесть динамику роботов. Кроме того, ранее удавалось корректировать управляющие сигналы только для простых машин при появлении дефектов только в одном датчике. Разработка приморских ученых позволяет точно определять дефекты и компенсировать их последствия при наличии комплексных внешних помех, когда из строя выходят сразу несколько датчиков и изменяются параметры электропривода.
Созданный модуль стал частью универсальной программы интеллектуального управления программными сигналами роботов.
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РАНДальневосточный федеральный университетТехнологииРИА Наука
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