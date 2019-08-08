Российские ученые разработали ПО для выявления дефектов в роботах

ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН создали программный модуль для автоматической диагностики дефектов в роботах, сообщает ДВФУ.

"С помощью программного модуля робот может определять постоянные и переменные ошибки сигналов датчиков, неполадки в электромеханических приводах и вносить корректировки в их управляющие сигналы. Модуль отсеивает возможные внешние помехи, устраняя искажения сигналов датчиков. Это позволяет сохранить все показатели качества работы в заданных пределах", - говорится в сообщении.

По данным ученых, модуль почти не усложняет систему управления. Программное обеспечение универсально и может применяться на всех типах роботов.

Пока при всех известных методах учёным не удавалось в полной мере учесть динамику роботов. Кроме того, ранее удавалось корректировать управляющие сигналы только для простых машин при появлении дефектов только в одном датчике. Разработка приморских ученых позволяет точно определять дефекты и компенсировать их последствия при наличии комплексных внешних помех, когда из строя выходят сразу несколько датчиков и изменяются параметры электропривода.