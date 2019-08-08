СК представил предварительные данные по ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Водители автобуса и легковушки, сорвавшихся с обрыва под Новороссийском, были трезвы, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, водители были трезвыми", - сказала Тюкова в эфире телеканала "Россия 24".
Точная информация будет только после всех анализов врачей, добавила она.