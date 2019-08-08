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РИА Новости

В Ачинске открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших

07:07, 8 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Пункт приема гуманитарной помощи открыт в Ачинске для пострадавших от взрывов военного арсенала жителей поселка Каменка, сообщает пресс-службы города "ВКонтакте".
"В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от ЧП в Каменке. Пункт приему разместился в краевом центре семьи "Ачинский" по адресу: Юго-Восточный микрорайон, дом 7А", - говорится в сообщении.
Там можно оставить одежду, предметы личной гигиены и быта и канцелярские товары для детей.
В центре также можно получить помощь психологов.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске и районе. Людям вернуться домой. Поселок Каменка расположен ближе всего к арсеналу – здесь после взрыва разрушено несколько деревянных домов.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскПроисшествия
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