Сенатор из Крыма оценил слова Эрдогана о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает" и продолжит защиту прав крымских татар.

"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран - это постольку-поскольку. Мы учитываем мнение турецкой стороны, но понимаем, что они своей позицией не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота, они не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году. Мы учитываем мнение президента Турции, но будем строить свою политику исходя из своих национальных интересов", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, Турция и Россия являются по многим вопросом международной повестки союзниками, поэтому осталось найти точки соприкосновения и в крымском вопросе.