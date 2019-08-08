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РИА Новости

Сенатор из Крыма оценил слова Эрдогана о полуострове

06:59, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает" и продолжит защиту прав крымских татар.
Вид на курортный поселок Коктебель
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"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран - это постольку-поскольку. Мы учитываем мнение турецкой стороны, но понимаем, что они своей позицией не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота, они не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году. Мы учитываем мнение президента Турции, но будем строить свою политику исходя из своих национальных интересов", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Турция и Россия являются по многим вопросом международной повестки союзниками, поэтому осталось найти точки соприкосновения и в крымском вопросе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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