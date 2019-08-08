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РИА Новости
Война в Сирии

Ирак может судить боевиков ИГ* вместо Европы и США, заявили в парламенте

03:54, 8 августа 2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
© NewsTeam
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Багдад может судить боевиков террористической группировки ИГ* из Европы и США, захваченных в Сирии, заявил РИА Новости член парламента Ирака Саркаут Шамсулддин.
"Не исключено, что Ирак будет судить их вместо Европы и США, если они не захотят забрать их обратно. Но с этим связаны и некоторые риски, я не уверен, что это приемлемо для иракцев, а также для иракского парламента", - сказал собеседник.
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Он добавил, что "Сирийские демократические силы" (SDF) не имеют судебной системы и не могут проводить судебное разбирательство, которое бы признавалось на международном уровне, в отличие от Ирака.
Шамсулддин добавил, что в Ираке содержатся около 1 тысячи захваченных боевиков ИГ.
"Я не думаю, что у Ирака есть какие-либо официальные отношения с SDF кроме военного сотрудничества на границе", - сказал Шамсулддин в ответ на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Багдадом и SDF по этому вопросу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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