Ирак может судить боевиков ИГ* вместо Европы и США, заявили в парламенте

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Багдад может судить боевиков террористической группировки ИГ* из Европы и США, захваченных в Сирии, заявил РИА Новости член парламента Ирака Саркаут Шамсулддин.

"Не исключено, что Ирак будет судить их вместо Европы и США, если они не захотят забрать их обратно. Но с этим связаны и некоторые риски, я не уверен, что это приемлемо для иракцев, а также для иракского парламента", - сказал собеседник.

Он добавил, что "Сирийские демократические силы" (SDF) не имеют судебной системы и не могут проводить судебное разбирательство, которое бы признавалось на международном уровне, в отличие от Ирака.

Шамсулддин добавил, что в Ираке содержатся около 1 тысячи захваченных боевиков ИГ.

"Я не думаю, что у Ирака есть какие-либо официальные отношения с SDF кроме военного сотрудничества на границе", - сказал Шамсулддин в ответ на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Багдадом и SDF по этому вопросу.