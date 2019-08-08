Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
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По словам Лебедева, видео, которое он опубликовал, было нацелено "на школьников" и его содержание представляет собой "бессмысленный либеральный бред". Он также выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ.
Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.