Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

МОСКВА, 07 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию, об этом он сам заявил в видеоролике на Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию, об этом он сам заявил в видеоролике на YouTube-канале

По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".

"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — сказал Лебедев.

Дизайнер также отметил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.