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РИА Новости

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

00:24, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 07 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию, об этом он сам заявил в видеоролике на YouTube-канале.
По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".
Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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Студия Артемия Лебедева не смогла отсудить у Первого канала миллион рублей
"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — сказал Лебедев.
Дизайнер также отметил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.
Студия Артемия Лебедева появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.
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Артемий ЛебедевЕвропаРоссияВ мире
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