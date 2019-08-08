Спецслужбы: сторонники Атамбаева убили спецназовца из снайперской винтовки

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Спецслужбы полагают, что спецназовец был убит сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из снайперской винтовки, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

"Пуля, предположительно, от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа", - заявили ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники спецслужб по-прежнему находятся в селе Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента. Среди спецназа ГКНБ есть несколько пострадавших.

"Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием", - подчеркнули в Госкомитете.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.