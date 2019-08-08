"Авиационный диетолог" рассказала, как питаться до, во время и после полета

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Диетолог и бывшая стюардесса Сара Андерсон из Великобритании, рассказала, что и как нужно есть до, во время и после полета, и почему не стоит пить газированные напитки в воздухе, сообщает Daily Mail.
Эксперт пояснила, что перелет является стрессом для организма и влияет на вкусовые рецепторы, поэтому в воздухе чаще обычного хочется сладкой или соленой пищи. Также появлению сильного голода способствует обезвоживание.
По словам Сары, это объясняет, почему люди много едят в самолете. Чтобы не переедать, перед полетом стоит выспаться, за несколько дней до вылета употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами и витаминами, например, смузи, соки и салаты с большим содержанием белка. Следует включить в рацион квашеную капусту и свеклу, они помогут работе кишечника, а также имбирь и чеснок, отметила эксперт.
Еще Сара советует присмотреться к специальному меню - вегетарианскому, безглютеновому или другому, поскольку такие блюда могут оказаться вкуснее и полезнее. Также можно принести свои продукты в салон. Например, сыр, вареные яйца или оливки, которые можно найти и в аэропорту.
В самолете лучше употреблять напитки без сахара, содержащие электролиты, которые помогают воде лучше усваиваться организмом. На борт можно пронести собственную бутылку воды.
В течение суток после перелета эксперт советует не есть чипсы и полуфабрикаты. В рацион стоит ввести авокадо, миндаль и индейку, которые помогут сбалансировать уровень мелатонина и восстановить сон. Для повышения уровня магния лучше всего принять ванну с гималайской солью и кокосовым маслом.