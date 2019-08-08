Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Шум потасовки, крики и выстрелы — в ночь на 1 июля 2002-го в дом популярного шансонье Михаила Круга проникли преступники и принялись избивать его семью. Сам певец получил смертельное ранение. Спустя 17 лет, в минувшую среду, в доме провели следственный эксперимент. Сестра певца Ольга Медведева рассказала РИА Новости, что силовики привезли кого-то — он ходил по участку и дому, "что-то показывал, это снимали на видеокамеру". Позднее местные СМИ назвали имя — Александр Агеев. По делу он проходит свидетелем. Подробнее о нем и банде, в которой он участвовал, — в материале РИА Новости.

Стремительный взлет

Агеев был одним из активных членов организованной преступной группировки "Волки", терроризировавшей предпринимателей и наводившей ужас на жителей Твери и Тверской области в 1990-х и начале нулевых.

Банду организовал Александр Костенко по кличке Лом. Криминалом он занимался с юности: возглавляемые им уличные группировки нападали на студентов местного медицинского института и грабили их. Особенно доставалось иностранцам с темным цветом кожи. Лом и его окружение придерживались расистских и нацистских взглядов. При этом резко отрицательно относились к алкоголю и наркотикам, занимались спортом и боевыми искусствами.

Первым местом работы Костенко в начале 1980-х стал Тверской дом быта, где он принимал лом цветных металлов. По одной из версий, отсюда и прозвище. Однако уже в 1984-м он был осужден за кражу и сбыт краденого, а также за хранение оружия. В колонии Костенко провел семь лет. Там он сблизился со своим будущим подельником Анатолием Осиповым по кличке Волк.

Александр Костенко (Лом) Александр Костенко (Лом)

Лом и Волк вышли из тюрьмы в начале 1990-х. Быстро сколотили "бригаду" и начали заниматься вымогательством, рэкетом и крышеванием тверских бизнесменов. "Волки" контролировали большинство придорожных торговых точек и автозаправок на тверском участке трассы Москва — Санкт-Петербург, им платили сутенеры, владельцы игорного бизнеса, строительных компаний. Банде подчинялись все подпольные торговцы ювелирными изделиями, антиквариатом, иконами. Влияние группировки расширилось до областного масштаба — "Волки" собирали дань уже во многих прилегающих к Твери городах. Бандиты действовали нагло, жестоко и беспринципно, находя при этом идеологическое обоснование своим методам: новые члены вступали в группировку не просто чтобы заработать денег, а выполнить особую миссию — очистить мир от слабых людей, подобно волкам — санитарам леса.

К концу 1990-х "Волки" вышли на новый уровень. Костенко и Осипов получили известность в криминальном мире, наладили контакты со столичными преступными группировками — "солнцевскими", "ореховскими", обзавелись прочными связями в правоохранительных органах. Теперь тверская ОПГ стала заниматься и заказными убийствами, жестоко расправляясь с конкурентами. Основу боевого крыла составляли четверо молодых членов банды — сын Осипова Александр, Дмитрий Баксаков, Александр Агеев и Дмитрий Пауков. Им поручались особо важные задания.

Анатолий Осипов (Волк) Анатолий Осипов (Волк)

Из всей четверки выделялся Александр Агеев. Его воспитанием занималась набожная бабушка, а в юности он хотел стать иконописцем. После службы в армии Агеев вступил в клуб исторической реконструкции — облачался в доспехи рыцарей, дрался на мечах. Именно здесь его и приметил Костенко, спонсировавший деятельность реконструкторов. В банду Агеев пошел за деньгами и славой. Парень отличался от сообщников умом, сообразительностью, был начитан, а после каждого убийства отмаливал грехи в церкви. Агеев имел свой почерк: обычно он стрелял с двух рук и не боялся сблизиться с жертвой глаза в глаза.

Александр Агеев Александр Агеев

"Послужной" список

На счету ОПГ "Волки" четырнадцать доказанных убийств. Первым стало устранение участников конкурирующей банды местного авторитета по кличке Север. Тот хотел подвинуть Лома и Волка в крышевании крупного предпринимателя Юрия Цветкова. С конкурентами расправились в поселке Максатиха, в квартире, где они собрались на домашний карточный турнир. Тогда Агеев и Волк-младший хладнокровно застрелили сразу четырех человек. Предприниматель Цветков, в свою очередь, стал "смотрящим" по району.

Другое нашумевшее убийство — расправа над сутенером Игорем Жиловым. Он держал прибыльную точку проституток на трассе и отказывался платить Лому. Спусковым крючком к убийству послужила последняя его беседа с главарем "Волков", в ходе которой он нахамил Костенко. С Жиловым расправились прямо на трассе Москва — Санкт-Петербург, буквально изрешетив пулями его автомобиль. Причем убийцы намерено сделали это на глазах многочисленных свидетелей.

Столь же дерзко убили предпринимателя Арутюна Туняна. Его застрелили возле подъезда на глазах у соседей. Киллеры открыли беспорядочную стрельбу по автомобилю коммерсанта. В результате были убиты сам Тунян, его помощник, а также ранена 16-летняя девушка, которая в тот момент выходила из дома. Она на всю жизнь осталась инвалидом.

ОПГ "Волки" просуществовала до 2006-го, когда на скамье подсудимых оказались почти все члены банды. Правда, главари группировки Лом и Волк не дожили до этого момента. Осипова застрелили в 2005-м, а через год — его товарища Костенко. Эти убийства так и не раскрыли. По всей видимости, с авторитетами расправились их конкуренты.

Оставшиеся в одиночестве "молодые волки" попытались удержать власть и сохранить влияние в городе. Но в отсутствие лидеров у них ничего не вышло. Все они один за другим угодили за решетку. Криминальных эпизодов за годы деятельности банды накопилось так много, что уголовное дело составило 94 тома. Агеев к моменту распада банды уже отбывал тюремный срок за убийство. На Осипова-младшего милиционеры вышли благодаря распечаткам телефонных звонков с угрозами еще одной жертве "Волков" — Анатолию Башашину. Бандиты хотели отобрать у него рынок в Кимрах. Предприниматель не шел на контакт, и тогда банда расправилась с ним, а заодно и со всей семьей Башашина — женой, сыном и дочерью. Осипов-младший и Агеев получили пожизненные сроки.

Загадочное убийство

И хотя "Тверских волков" связывают с убийством известного шансонье Михаила Круга (Воробьева), вина бандитов в этом преступлении пока не доказана. Однако через некоторое время после убийства вдова артиста Ирина опознала на фотографии Агеева, который, по ее словам, пробрался в ту ночь в их дом. Агеев эти обвинения отрицал — это и понятно: Михаил Круг был очень популярен и уважаем в криминальной среде, и месть могла бы последовать незамедлительно. Сразу же после убийства лидеры всех преступных группировок, действовавших на тот момент в Тверской области, заявили о непричастности к убийству и пообещали провести "собственное расследование" и наказать убийц.

Несколько лет спустя другие показания дал уже осужденный на пожизненное Осипов-младший, сознавшись в убийстве Дмитрий Веселова — еще одного члена банды "Волков". С ним он расправился якобы за то, что тот застрелил Михаила Круга в ходе разбойного нападения на дом артиста. Останки Веселова были обнаружены только через десять лет. Однако следствие до последнего времени отрицало его причастность к убийству шансонье.

© Фото : Stauffenberg Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери © Фото : Stauffenberg Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери

Согласно последним показаниям Агеева, в их планы не входило убивать певца, нужно было лишь разыграть "хитрую комбинацию". По версии следствия, всем руководил Александр Костенко (Лом) по плану, разработанному его соратником Александром Осиповым. Вечером 30 июня 2002-го Михаил Круг должен был выступать на Дне города, а затем остаться смотреть салют, поэтому бандиты рассчитывали, что дома никого не будет.