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РИА Новости

"Наконец я щелкнул НАТО по носу". Как русские помогали сербам в Косово

08:00, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Косовская Митровица
Косово. Косовская Митровица
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Погромы в сербских селах, поджоги православных святынь и массовый исход мирных граждан с родных земель — так двадцать лет назад албанцы добивались независимости Косово. Москва открыто встала на защиту сербского населения края. РИА Новости продолжает вспоминать события августа 1999 года.

"Настоящий террор"

Летом 1999 года мировые СМИ пристально следили за событиями в Косово, где продолжалось противостояние между сербами и албанцами. Восьмого августа на ленты информационных агентств посыпались "молнии" о поджоге албанцами сербского села, которое незадолго до этого покинули жители.
Президент Югославии Слободан Милошевич был в ярости: это произошло в подконтрольном США секторе Косово. На переговорах двумя месяцами ранее американцы обещали обеспечить безопасность края после ввода туда миротворцев — и вот результат. Негодование Белграда разделила Москва.
Глава думской комиссии по сбору данных о преступлениях НАТО против Югославии Николай Рыжков прибыл с четырехдневным визитом в Белград, чтобы на месте разобраться в ситуации. И после расследования сделал вывод: албанские боевики совершали преступления на поступавшие из Европы средства.
"Настоящий террор и гуманитарная трагедия в Косово начались после прихода туда натовских войск", — заявил Рыжков.
Косово. Косовская Митровица
1 июня, 08:00
Репортаж из Косово о жизни сербов в окружении албанцев

"Приштина горит!"

О независимости Косово албанские националисты открыто заговорили еще в шестидесятых годах прошлого века. Они требовали расширить изучение албанского языка и сделать историю Албании обязательным предметом в школах. Возникшее тогда же "Движение за национальное освобождение Косово" и вовсе заявляло, что автономия должна войти в состав Албании.
Начались притеснения сербов. На первых порах это были стычки на бытовом уровне, и правоохранительные органы старались их предотвращать. Но контролировать албанцев становилось все сложнее.
"В школах, гимназиях, вузах и учительских советах молодежи легально преподают национализм. Враждебность растет. Участились нападения на лиц сербской и черногорской национальностей. Албанцы угрожают им и принуждают уехать из Косово", — говорится в сводке МВД Югославии, датированной 1966 годом.
После смерти в 1980-м авторитарного лидера Югославии Иосипа Броз Тито албанцы пошли на открытую конфронтацию с властями. "Косово — для албанцев", "Мы албанцы, а не югославы", "Косово — это республика", "За независимость Косово" — такие лозунги всю весну 1981 года звучали на акциях протеста в югославской автономии.
В районах, где проживали сербы, развернулись масштабные погромы. Сжигали монастыри, церковные лавки и целые деревни. Сербов захватывали в заложники, случались и убийства. Против радикалов применили Вооруженные силы Югославии. "Приштина горит!" — разносилось в те дни по всему Косово. С таким же заголовком в дни разгона албанских демонстраций выходили многие мировые СМИ.
Сербы покидали Косово. Только в восьмидесятые годы из края уехали пятьдесят тысяч человек. Семьсот сербских сел и деревень навсегда исчезли с карты.
© AP Photo / StringerБеженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999
Беженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999
© AP Photo / Stringer
Беженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999

"Дать отпор албанцам"

В начале девяностых не только албанцы в Косово, но и другие этносы Югославии заявили о праве на суверенитет. После череды гражданских войн социалистическая федеративная республика рассыпалась на шесть независимых государств. Косово оставалось в составе Сербии.
Весь период югославских войн косовские сепаратисты не прекращали попыток добиться независимости. За многими преступлениями против сербов тогда стояли албанские боевики из Армии освобождения Косово. Зимой 1998 года эта военизированная структура объявила о вооруженной борьбе за независимость края. Глава Югославии Слободан Милошевич пообещал косовским сербам "защитить их и дать отпор албанцам".
Превосходство было на стороне югославской армии, но военные действовали только в ответ на атаки сепаратистов. Мирные граждане гибли с обеих сторон. Совбез ООН потребовал вывести войска из Косово. Милошевич отказался.
В марте 1999 года на югославскую столицу посыпались бомбы НАТО. Официальным поводом для авианалетов послужили этнические чистки и гибель мирных албанцев в косовском селе Рачак. Ответственность за те трагедии автоматически возложили на Милошевича.
Нови-Сад во время бомбардировки
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Почему Сербия оказалась не по зубам НАТО

Миротворческий инструктаж

Югославию бомбили больше двух с половиной месяцев. Под авиаудары попали не только военные, но и гражданские объекты, гибли мирные граждане. Однако Милошевич отказывался выводить войска из Косово. На помощь пришла Россия, пообещав сохранить Косово в составе Сербии. Югославский лидер отступил, и США наконец прекратили бомбежки.
В июне 1999 года миротворческий контингент НАТО готовился войти в Косово, чтобы предупредить новые столкновения между сербами и албанцами. Военным писали инструкции и памятки, как вести себя в крае.
"Армия освобождения Косово — террористическая организация, тяготеющая к исламскому фундаментализму. Албанцы недоверчивы и мстительны. Структура общества основана на кланах", — инструктировал Генштаб Испании своих миротворцев.
И в том же документе: "Сербы неконфликтны и признают законную власть. Они верны взятым на себя обязательствам. Отрицательная черта — комплекс превосходства из-за принадлежности к славянам".
Российские миротворцы тоже собирались в Косово. Они должны были взять под контроль северные районы автономии, где проживали сербы. Но в НАТО посчитали слишком рискованным отдать Москве этот стратегически важный участок. Туда решили ввести британский контингент.
"Россия пока не восстановила былой советской мощи. Британия быстрее стабилизирует ситуацию на севере Косово", — объяснял госсекретарь США Строуб Тэлботт.
Москва парировала, что намерена действовать в Косово в рамках резолюций СБ ООН, а не подстраиваться под условия Запада. Вскоре российские военные показали, что это значит на практике.
© AP Photo / Paul Vreeker, PoolБывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001
© AP Photo / Paul Vreeker, Pool
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001

На грани третьей мировой

Лондон уже готовился к вводу своих частей в Приштину, когда российские военные разработали секретный план опережения. Суть была в том, чтобы войти в косовский аэропорт Слатина первыми и закрыть его для иностранных военных.
"Десятого июня меня вызвал командир бригады и объявил о возможном марше батальона на большое расстояние. Он приказал прибыть к 18 часам в штаб бригады. Там от комбрига я получил боевое распоряжение: батальону предстоит совершить марш протяженностью более 600 километров. Маршрут пролегал по территории Югославии, а 12 июня мы должны были занять аэродром Слатина в 12 километрах от Приштины", — вспоминает полковник ВДВ Сергей Павлов.
Двадцать лет назад он командовал российской воздушно-десантной бригадой в Боснии и Герцеговине. Военнослужащие именно этой бригады совершили знаменитый марш-бросок на Приштину, после которого и США, и НАТО перестали снисходительно говорить о России.
Этому предшествовала большая работа. Серьезным препятствием было то, что в Боснии и Герцеговине российские миротворцы подчинялись американскому генералу. Покинуть базу разом 200 человек не могли. Это бы вызвало подозрения и было чревато прямым вооруженным столкновением Москвы и Вашингтона.
"Мы вывели батальон прямо из-под носа натовцев. На полевой аэродром. Мы должны были опередить ту британскую армаду, которая выдвигалась в Косово", — объяснял позже заместитель командира ВДВ по миротворческим операциям Николай Стаськов.
По воспоминаниям одного из авторов плана марш-броска в Косово, генерал-полковника Леонида Ивашова, ставить мир на грань третьей мировой войны никто не хотел, и в какой-то момент военные собирались отказаться от задуманного. Но все-таки выступили.
Российские военнослужащие проезжают мимо колонны югославских военных в Лазарево на пути к аэропорту Приштины
12 июня, 08:00
Как прошел марш-бросок русских десантников, поразивший мир

Марш-бросок в прямом эфире

В ночь с 11 на 12 июня никто из бригады российских миротворцев в Боснии и Герцеговине не спал. Все осознавали возложенную на них ответственность.
"В три часа ночи 11 июня я доложил командиру бригады о готовности к маршу. Комбриг меня внимательно выслушал. Голос его, как обычно, был ровный, уверенный, но все же я почувствовал, что комбриг волнуется. Последний инструктаж, и по моему сигналу колонна батальона начала движение", — рассказывал полковник Павлов.
Когда под утро 12 июня пятнадцать БТРов и 35 грузовиков "Урал" вошли в Косово и заняли Слатину, сербское население встретило их с цветами, многие плакали от радости.
Мир узнал о марш-броске от журналистов CNN, которые вели прямую трансляцию. Запад был шокирован и не знал, как реагировать. Прибывшие вслед за россиянами британские миротворцы взяли аэропорт в кольцо, но получили приказ не идти на обострение. Выход был один: принять условия Москвы и сеть за стол переговоров. Так и поступили.
"Усиленная рота десанта сделала для престижа России больше, нежели все политики и спецпредставители. Эту акцию по силе воздействия могу сравнить лишь с разворотом самолета Примакова над Атлантикой", — прокомментировал тогда действия российских миротворцев генерал Борис Громов.
© РИА Новости / Владимир РодионовПрезидент РФ Владимир Путин посетил столицу Югославского края Косово Приштину, где встретился с российским воинским контингентом, находящимся здесь в рамках миротворческой операции ООН
Президент РФ Владимир Путин посетил столицу Югославского края Косово Приштину, где встретился с российским воинским контингентом, находящимся здесь в рамках миротворческой операции ООН
© РИА Новости / Владимир Родионов
Президент РФ Владимир Путин посетил столицу Югославского края Косово Приштину, где встретился с российским воинским контингентом, находящимся здесь в рамках миротворческой операции ООН
Россия в результате переговоров добилась права оставить контингент на севере Косово. Миротворцы находились там до 2003 года, но даже после их ухода НАТО продолжала уведомлять Москву обо всех своих действиях на Балканах.
Сегодня Россия остается в числе стран, не признающих независимость Косово. Сербы по-прежнему полагаются на Москву в решении многих конфликтных ситуаций с албанцами, которые случаются в северных провинциях края.
Российские миротворцы, отличившиеся в операции по переброске сил в Косово, были награждены специально отчеканенной медалью Минобороны "Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово".
"Ну, наконец я щелкнул НАТО по носу", — сказал тогда Борис Ельцин.
"Вы, Борис Николаевич, не щелкнули, — вы врезали по физиономии", — уточнили военные.
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Совет Безопасности ООННАТОВладимир ПутинБорис ГромовБорис ЕльцинМоскваСербияЕвропаКосовоЮгославияРоссияВ мире
Популярные комментарии
опять на этой неудачной, продажной операции хотят сделать имя писаки? Бить себя в грудь можно только когда не только взял но и удержал, а так можно дойти до того, что Гитлер вообще СССР победил, если рассматривать историю только по частям...
8 августа, 13:50
SVSlava Void
10001027
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