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РИА Новости
Культура

Русский музей открывает уникальную выставку художника Константина Сомова

11:45, 8 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяКонстантин Сомов "Вечерние тени" 1900 (1917)
Константин Сомов Вечерние тени 1900 (1917)
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выставка произведений одного из самых известных художников объединения "Мир искусства" Константина Сомова, приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, в четверг открывается в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Русского музея.
Сомов считается одним из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, он создавал портреты и пейзажи, иллюстрировал книги журналы, оформлял театральные постановки, сотрудничал с Императорским фарфоровым заводом.
Это первая выставка произведений художника в Русском музее за полвека, на которой представлены полотна из коллекции самого Русского музея, Третьяковской галереи, а также из других собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Предыдущая экспозиция, посвященная творчеству мастера, была приурочена к 100-летию со дня его рождения и состоялась в 1969 году. На нынешней выставке можно увидеть более 100 произведений, начиная с 1890-х годов, и заканчивая поздними работами 1930-х годов, созданными за рубежом.
Константин Сомов родился в Петербурге в дворянской семье. Его отец, Андрей Иванович, был историком искусства, хранителем Эрмитажа, и будущего художника с детства окружали шедевры мастеров разных эпох из домашней коллекции. Еще будучи учеником гимназии Сомов познакомился с Александром Бенуа, Вальтером Нувелем, Дмитрием Философовым – будущими инициаторами создания объединения "Мир искусства".
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяКонстантин Сомов. Зима. Каток. 1915
Константин Сомов. Зима. Каток. 1915
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Константин Сомов. Зима. Каток. 1915
Генеральным спонсором выставки Константина Сомова выступил банк ВТБ.
"Выставки, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам. Этот проект не стал исключением, и им мы отмечаем 150 лет со дня рождения Константина Сомова — незаурядного, разностороннего художника, которого, к сожалению, на родине знают не очень хорошо. Мы очень рады, что музей смог представить такую разноплановую коллекцию произведений мастера: зрители увидят и живопись, и графику, и статуэтки, и скульптурные группы", — приводит пресс-служба банка слова старшего вице-президента ВТБ Юрия Левченко.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяКонстантин Сомов "Арлекин и дама" 1921
Константин Сомов Арлекин и дама 1921
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Константин Сомов "Арлекин и дама" 1921
Выставка продлится до 4 ноября.
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