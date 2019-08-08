Русский музей открывает уникальную выставку художника Константина Сомова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выставка произведений одного из самых известных художников объединения "Мир искусства" Выставка произведений одного из самых известных художников объединения "Мир искусства" Константина Сомова , приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, в четверг открывается в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Русского музея.

Сомов считается одним из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, он создавал портреты и пейзажи, иллюстрировал книги журналы, оформлял театральные постановки, сотрудничал с Императорским фарфоровым заводом.

Это первая выставка произведений художника в Русском музее за полвека, на которой представлены полотна из коллекции самого Русского музея, Третьяковской галереи, а также из других собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Предыдущая экспозиция, посвященная творчеству мастера, была приурочена к 100-летию со дня его рождения и состоялась в 1969 году. На нынешней выставке можно увидеть более 100 произведений, начиная с 1890-х годов, и заканчивая поздними работами 1930-х годов, созданными за рубежом.

Константин Сомов родился в Петербурге в дворянской семье. Его отец, Андрей Иванович, был историком искусства, хранителем Эрмитажа, и будущего художника с детства окружали шедевры мастеров разных эпох из домашней коллекции. Еще будучи учеником гимназии Сомов познакомился с Александром Бенуа, Вальтером Нувелем, Дмитрием Философовым – будущими инициаторами создания объединения "Мир искусства".

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Константин Сомов. Зима. Каток. 1915 © Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Константин Сомов. Зима. Каток. 1915

Генеральным спонсором выставки Константина Сомова выступил банк ВТБ.

"Выставки, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам. Этот проект не стал исключением, и им мы отмечаем 150 лет со дня рождения Константина Сомова — незаурядного, разностороннего художника, которого, к сожалению, на родине знают не очень хорошо. Мы очень рады, что музей смог представить такую разноплановую коллекцию произведений мастера: зрители увидят и живопись, и графику, и статуэтки, и скульптурные группы", — приводит пресс-служба банка слова старшего вице-президента ВТБ Юрия Левченко.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Константин Сомов "Арлекин и дама" 1921 © Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Константин Сомов "Арлекин и дама" 1921