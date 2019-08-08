"Хлопковый замок" и бассейн Клеопатры: чем привлекает туристов Памуккале

Как правило, у туристов, приехавших в Памуккале с однодневной экскурсией, есть пять часов свободного времени, чтобы искупаться и осмотреть достопримечательности античного города Иераполис (также его называют Иераполь).

От популярного курорта Анталья путь сюда занимает около трех с половиной часов.