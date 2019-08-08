"Хлопковый замок" и бассейн Клеопатры: чем привлекает туристов Памуккале

Памуккале — природный оазис в провинции Денизли, на юго-западе Турции.
Регулируемый поток воды стекает с высоты 60-70 метров, постепенно оставляя за собой необычный белый "след".
Благодаря насыщению вод карбонатом кальция источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.
Памуккале — природный оазис в провинции Денизли, на юго-западе Турции.
Регулируемый поток воды стекает с высоты 60-70 метров, постепенно оставляя за собой необычный белый "след".
Благодаря насыщению вод карбонатом кальция источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.
Памуккале переводится как "хлопковый замок".
Температура воды в "ваннах" — от 35 до 100 градусов. Отдыхающие могут часами погружаться в теплые водоемы, переходя из одной купальни в другую.
Памуккале переводится как "хлопковый замок".
Температура воды в "ваннах" — от 35 до 100 градусов. Отдыхающие могут часами погружаться в теплые водоемы, переходя из одной купальни в другую.
Хотя в окрестности находится 17 источников с термальной водой, белые террасы в Памуккале формируются всего из одного родника.
Хотя в окрестности находится 17 источников с термальной водой, белые террасы в Памуккале формируются всего из одного родника.
Как правило, у туристов, приехавших в Памуккале с однодневной экскурсией, есть пять часов свободного времени, чтобы искупаться и осмотреть достопримечательности античного города Иераполис (также его называют Иераполь).
От популярного курорта Анталья путь сюда занимает около трех с половиной часов.
Как правило, у туристов, приехавших в Памуккале с однодневной экскурсией, есть пять часов свободного времени, чтобы искупаться и осмотреть достопримечательности античного города Иераполис (также его называют Иераполь).
От популярного курорта Анталья путь сюда занимает около трех с половиной часов.
Стоимость экскурсии на термальные источники с большинства популярных турецких курортов — 35-50 долларов.
За дополнительную плату можно посетить бассейн Клеопатры — ванны с теплой минеральной водой, где до землетрясения VII века были римские бани.
Стоимость экскурсии на термальные источники с большинства популярных турецких курортов — 35-50 долларов.
За дополнительную плату можно посетить бассейн Клеопатры — ванны с теплой минеральной водой, где до землетрясения VII века были римские бани.
Город Иераполис основан рядом с целебными источниками в конце II века до нашей эры царями из династии Атталидов. Тогда построили не только дома, но и бани, а также храмы и амфитеатр.
Город Иераполис основан рядом с целебными источниками в конце II века до нашей эры царями из династии Атталидов. Тогда построили не только дома, но и бани, а также храмы и амфитеатр.
Архитектурные объекты и природные ванны Иераполиса включены в Список природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Архитектурные объекты и природные ванны Иераполиса включены в Список природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Вместимость местного античного театра — десять-двенадцать тысяч человек, располагавшихся на 45 рядах. При строительстве использовали известняк и мрамор.
Вместимость местного античного театра — десять-двенадцать тысяч человек, располагавшихся на 45 рядах. При строительстве использовали известняк и мрамор.
Древний город Денизли, который находится рядом с Памуккале, процветает благодаря текстильным предприятиям, фабрикам ковров и сфере туризма.
Это также известный бальнеологический курорт. В городе есть источники как пресной, так и минеральной воды, действуют термальные бани.
Древний город Денизли, который находится рядом с Памуккале, процветает благодаря текстильным предприятиям, фабрикам ковров и сфере туризма.
Это также известный бальнеологический курорт. В городе есть источники как пресной, так и минеральной воды, действуют термальные бани.
В 2018 году Памуккале посетили более двух миллионов туристов.
В планах турецкого правительства довести турпоток до трех миллионов человек в год и сделать этот объект еще более узнаваемым туристическим брендом.
Например, есть предложения организовать подсветку достопримечательностей Иераполиса, а также водных уступов.
В 2018 году Памуккале посетили более двух миллионов туристов.
В планах турецкого правительства довести турпоток до трех миллионов человек в год и сделать этот объект еще более узнаваемым туристическим брендом.
Например, есть предложения организовать подсветку достопримечательностей Иераполиса, а также водных уступов.