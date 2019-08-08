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РИА Новости
Туризм

"Хлопковый замок" и бассейн Клеопатры: чем привлекает туристов Памуккале

08:00, 8 августа 2019
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Издалека термальные источники Памуккале — с белоснежными террасами, заполненными теплой минеральной водой, известняковыми склонами и ручьями — кажутся большой снежной горой или сказочной белой крепостью. Считается, что здешняя вода, в которой, по легенде, купалась египетская царица Клеопатра, обладает омолаживающими и оздоровительными свойствами. Посетить водные террасы старается большинство туристов, прилетевших на турецкие курорты, — только в прошлом году тут побывали более двух миллионов гостей.
© Fotolia / krmk

Памуккале — природный оазис в провинции Денизли, на юго-западе Турции.

Регулируемый поток воды стекает с высоты 60-70 метров, постепенно оставляя за собой необычный белый "след".

Благодаря насыщению вод карбонатом кальция источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.

Памуккале - природный объект в провинции Денизли, Турция
1 из 10

Памуккале — природный оазис в провинции Денизли, на юго-западе Турции.

Регулируемый поток воды стекает с высоты 60-70 метров, постепенно оставляя за собой необычный белый "след".

Благодаря насыщению вод карбонатом кальция источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.

© Fotolia / krmk
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Памуккале переводится как "хлопковый замок".

Температура воды в "ваннах" — от 35 до 100 градусов. Отдыхающие могут часами погружаться в теплые водоемы, переходя из одной купальни в другую.

Дети в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции
2 из 10

Памуккале переводится как "хлопковый замок".

Температура воды в "ваннах" — от 35 до 100 градусов. Отдыхающие могут часами погружаться в теплые водоемы, переходя из одной купальни в другую.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay / LoggaWiggler

Хотя в окрестности находится 17 источников с термальной водой, белые террасы в Памуккале формируются всего из одного родника.

Памуккале, Турция
3 из 10

Хотя в окрестности находится 17 источников с термальной водой, белые террасы в Памуккале формируются всего из одного родника.

© Фото : Pixabay / LoggaWiggler
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Как правило, у туристов, приехавших в Памуккале с однодневной экскурсией, есть пять часов свободного времени, чтобы искупаться и осмотреть достопримечательности античного города Иераполис (также его называют Иераполь).

От популярного курорта Анталья путь сюда занимает около трех с половиной часов.

Виды Турции
4 из 10

Как правило, у туристов, приехавших в Памуккале с однодневной экскурсией, есть пять часов свободного времени, чтобы искупаться и осмотреть достопримечательности античного города Иераполис (также его называют Иераполь).

От популярного курорта Анталья путь сюда занимает около трех с половиной часов.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Стоимость экскурсии на термальные источники с большинства популярных турецких курортов — 35-50 долларов.

За дополнительную плату можно посетить бассейн Клеопатры — ванны с теплой минеральной водой, где до землетрясения VII века были римские бани.

Купание в термальных источниках Памуккале
5 из 10

Стоимость экскурсии на термальные источники с большинства популярных турецких курортов — 35-50 долларов.

За дополнительную плату можно посетить бассейн Клеопатры — ванны с теплой минеральной водой, где до землетрясения VII века были римские бани.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay / LoggaWiggler

Город Иераполис основан рядом с целебными источниками в конце II века до нашей эры царями из династии Атталидов. Тогда построили не только дома, но и бани, а также храмы и амфитеатр.

Иераполис, Турция
6 из 10

Город Иераполис основан рядом с целебными источниками в конце II века до нашей эры царями из династии Атталидов. Тогда построили не только дома, но и бани, а также храмы и амфитеатр.

© Фото : Pixabay / LoggaWiggler
© Фото : Pixabay / Gilberto Mell

Архитектурные объекты и природные ванны Иераполиса включены в Список природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Памуккале, Турция
7 из 10

Архитектурные объекты и природные ванны Иераполиса включены в Список природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

© Фото : Pixabay / Gilberto Mell
© Фото : Pixabay / Fehmi Dönmez

Вместимость местного античного театра — десять-двенадцать тысяч человек, располагавшихся на 45 рядах. При строительстве использовали известняк и мрамор.

Иераполис, Турция
8 из 10

Вместимость местного античного театра — десять-двенадцать тысяч человек, располагавшихся на 45 рядах. При строительстве использовали известняк и мрамор.

© Фото : Pixabay / Fehmi Dönmez
© Фото : Pixabay / eliftimpanist

Древний город Денизли, который находится рядом с Памуккале, процветает благодаря текстильным предприятиям, фабрикам ковров и сфере туризма.

Это также известный бальнеологический курорт. В городе есть источники как пресной, так и минеральной воды, действуют термальные бани.

Денизли, Турция
9 из 10

Древний город Денизли, который находится рядом с Памуккале, процветает благодаря текстильным предприятиям, фабрикам ковров и сфере туризма.

Это также известный бальнеологический курорт. В городе есть источники как пресной, так и минеральной воды, действуют термальные бани.

© Фото : Pixabay / eliftimpanist
© Фото : Pixabay / LoggaWiggler

В 2018 году Памуккале посетили более двух миллионов туристов.

В планах турецкого правительства довести турпоток до трех миллионов человек в год и сделать этот объект еще более узнаваемым туристическим брендом.

Например, есть предложения организовать подсветку достопримечательностей Иераполиса, а также водных уступов.

Памуккале, Турция
10 из 10

В 2018 году Памуккале посетили более двух миллионов туристов.

В планах турецкого правительства довести турпоток до трех миллионов человек в год и сделать этот объект еще более узнаваемым туристическим брендом.

Например, есть предложения организовать подсветку достопримечательностей Иераполиса, а также водных уступов.

© Фото : Pixabay / LoggaWiggler
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ТуризмДенизли (провинция)Фото - ТуризмВпечатления - ТуризмтуристыТурцияТуризм
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