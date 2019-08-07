Мединский рассказал подробности прогулки с Тарантино по Кремлю

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино ловил каждое слово экскурсовода, который сопровождал его на прогулке по Кремлю, он был потрясен столицей, рассказал РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Тарантино приехал в Москву накануне вечером. Он уже успел погулять с экскурсией по Кремлю и пообщаться со столичными журналистами. В среду он посетил премьеру своего нового фильма "Однажды... в Голливуде" в кинотеатре "Октябрь".

"Он человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово. Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени", - поделился Мединский впечатлением от знакомства с Тарантино.

Министр напомнил, что режиссер приезжал в столицу в 2004 году и тогда много гулял по городу. По словам Мединского, Тарантино отметил, что Москва сильно изменилась в лучшую сторону.