Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T22:18Z
https://ria.ru/20190807/1557277850.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155727/47/1557274774_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0273a9dca7913bb1a674cf8b47884b1d.jpg
РИА Новости
Культура

Мединский рассказал подробности прогулки с Тарантино по Кремлю

22:18, 7 августа 2019
6201
© WDSSPRРежиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды...в Голливуде"
Режиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды...в Голливуде
© WDSSPR
Режиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды...в Голливуде"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино ловил каждое слово экскурсовода, который сопровождал его на прогулке по Кремлю, он был потрясен столицей, рассказал РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Тарантино приехал в Москву накануне вечером. Он уже успел погулять с экскурсией по Кремлю и пообщаться со столичными журналистами. В среду он посетил премьеру своего нового фильма "Однажды... в Голливуде" в кинотеатре "Октябрь".
Режиссер Квентин Тарантино
Вчера, 12:28
Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"
"Он человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово. Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени", - поделился Мединский впечатлением от знакомства с Тарантино.
Министр напомнил, что режиссер приезжал в столицу в 2004 году и тогда много гулял по городу. По словам Мединского, Тарантино отметил, что Москва сильно изменилась в лучшую сторону.
Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда в 1969 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Основными героями фильма становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том же году погибла от рук коммуны известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона.
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Вчера, 12:20
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
50423010
Обсудить 2
КультураКвентин ТарантиноВладимир МединскийМоскваРоссия
Рекомендуем
Собака в приюте
Костромская школьница передала алименты отца приюту для животных
РИА
Новости
Дэнни Трехо в фильме Дети шпионов 4D
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Автомобиль скорой помощи
Под Новороссийском столкнулись рейсовый автобус и легковушка
Лента
новостей
Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией
Посетитель на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Что смотреть и под чью музыку танцевать на Alfa Future People 2019
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Депутат киргизского парламента опровергла сообщения о задержании Атамбаева
Аляска
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Бинтуронг
В Московском зоопарке появился "кошачий медведь", пахнущий попкорном
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
В Чечне рассказали о последней песне Вилли Токарева, посвященной Кадырову
Михаил Круг
СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния