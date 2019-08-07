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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Президент Киргизии проведет заседание Совета безопасности

22:18, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности страны утром 8 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.
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"Восьмого августа утром, в первой половине дня, президент Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
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