Президент Киргизии проведет заседание Совета безопасности

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности страны утром 8 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

"Восьмого августа утром, в первой половине дня, президент Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.