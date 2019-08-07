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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

22:04, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обстановка в идлибской зоне деэскалации в Сирии резко обострилась, группировки отказались от прекращения огня, за сутки зафиксировано 42 обстрела, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Резко обострилась обстановка в идлибской зоне деэскалации. Командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня, введенного 2 августа. За прошедшие сутки значительно увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований", - заявил Бакин.
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По его словам, всего 6 августа зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов: в провинции Алеппо (Эс-Салихия, Сабикия, Телль-Джобекжа, Мгарет-Марза, Биньямин, Алеппо), в провинции Латакия (Мортлу, Калъат-Марза, Мамухия, Чекурджак, Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Мазраат-эш-Шемалия, Арамо, Айн-Слеймо, Шатха-эт-Тахта, Сандран, Санджека, Нахшебба, Эль-Арейм), в провинции Хама (Кара-Джурн, Хаммамият, Дархардата, Ард-эшгель-Баб, Эль-Джамасия, Корназ, Брайдидж, Кафер-Нбуда, Хуайз, Скальбия, Мардес, Калъат-эль-Дудик) и в провинции Идлиб (Захабия).
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