В Сирии сообщили о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обстановка в идлибской зоне деэскалации в Сирии резко обострилась, группировки отказались от прекращения огня, за сутки зафиксировано 42 обстрела, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Резко обострилась обстановка в идлибской зоне деэскалации. Командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня, введенного 2 августа. За прошедшие сутки значительно увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований", - заявил Бакин.
По его словам, всего 6 августа зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов: в провинции Алеппо (Эс-Салихия, Сабикия, Телль-Джобекжа, Мгарет-Марза, Биньямин, Алеппо), в провинции Латакия (Мортлу, Калъат-Марза, Мамухия, Чекурджак, Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Мазраат-эш-Шемалия, Арамо, Айн-Слеймо, Шатха-эт-Тахта, Сандран, Санджека, Нахшебба, Эль-Арейм), в провинции Хама (Кара-Джурн, Хаммамият, Дархардата, Ард-эшгель-Баб, Эль-Джамасия, Корназ, Брайдидж, Кафер-Нбуда, Хуайз, Скальбия, Мардес, Калъат-эль-Дудик) и в провинции Идлиб (Захабия).