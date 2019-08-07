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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии

21:42, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
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"Это было трехдневные переговоры, и они действительно прошли в позитивном ключе. Они будут продолжены, но один шаг сделан. Дату не назову, но вместе с США было принято решение о создании координационного центра. Действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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