Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

"Это было трехдневные переговоры, и они действительно прошли в позитивном ключе. Они будут продолжены, но один шаг сделан. Дату не назову, но вместе с США было принято решение о создании координационного центра. Действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США", - сказал Эрдоган.