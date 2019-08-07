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РИА Новости

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

21:25, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украине.
"Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу", - добавил президент Турции.
Зеленский в рамках визита в Анкару провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами Турции призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину".
Он также отметил, что опыт, знания и возможности каждого важны для Украины.
"Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины - нам нужна ваша помощь", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 08:00
Потерянный и возвращенный Крым
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Обсудить 96
ТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну я в принципе ожидал такого. Турция всегда играла на все стороны. И Турция не может ни когда быть или союзником или дружественной страной.
7 августа, 21:32
Andrej Kozakov
356610012
Сказанное Эрдоганом - это не то, что не слова друга, а откровенно и конкретно - слова врага... А мы в последнее время опять излишне стали доверять лукавой и подленькой Турции, вплоть до того, что готовы им зачем-то передать наши технологии по С-400... На мой взгляд, это очень большая глупость...
7 августа, 23:02
Игорь Соколов
6820014
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