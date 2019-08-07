Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украине.

"Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу", - добавил президент Турции.

Зеленский в рамках визита в Анкару провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами Турции призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину".

Он также отметил, что опыт, знания и возможности каждого важны для Украины.