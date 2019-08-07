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РИА Новости
Медиавойны

Российское посольство рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей

21:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 авг – РИА Новости. Власти Великобритании манипулируют мнением международной общественности при помощи вбросов и дезинформации в СМИ, прокомментировали в российском посольстве в Лондоне материал в газете Guardian.
Британское издание The Guardian в среду опубликовало материал, в котором говорится, что Скотленд-Ярд ведет расследование по делу Скрипалей, пытаясь доказать причастность руководства России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В материале приводятся слова представителя Скотленд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства, которых пока нет.
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"Все аргументы, на основе которых строилась так называемая доказательная база причастности России к этому таинственному инциденту и о которой громко заявляла бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с треском провалилась", - констатируют в российском диппредставительстве.
"К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов", - считают в посольстве.
Британские власти задействуют инструментарий СМИ для распространения дезинформации и "фейковых" новостей, подчеркнули дипломаты.
Российская сторона напомнила, что спустя почти полтора года после событий в Солсбери от официального Лондона никакой информации о ходе расследования инцидента получено не было.
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"Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты", - заключили в посольстве.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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МедиавойныДело об отравлении СкрипалейМедиавойныВеликобританияРоссияВ мире
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