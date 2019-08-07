Российское посольство рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 7 авг – РИА Новости. Власти Великобритании манипулируют мнением международной общественности при помощи вбросов и дезинформации в СМИ, прокомментировали в российском посольстве в Лондоне материал в газете Guardian.

Британское издание The Guardian в среду опубликовало материал, в котором говорится, что Скотленд-Ярд ведет расследование по делу Скрипалей, пытаясь доказать причастность руководства России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В материале приводятся слова представителя Скотленд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства, которых пока нет.

"Все аргументы, на основе которых строилась так называемая доказательная база причастности России к этому таинственному инциденту и о которой громко заявляла бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с треском провалилась", - констатируют в российском диппредставительстве.

"К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов", - считают в посольстве.

Британские власти задействуют инструментарий СМИ для распространения дезинформации и "фейковых" новостей, подчеркнули дипломаты.

Российская сторона напомнила, что спустя почти полтора года после событий в Солсбери от официального Лондона никакой информации о ходе расследования инцидента получено не было.

"Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты", - заключили в посольстве.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.