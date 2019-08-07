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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Сторонники Атамбаева продолжают стягиваться к его резиденции

19:10, 7 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressРаненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотни сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева стягиваются к его резиденции, заявил в среду член политического совета Социал-демократической партии Киргизии Дмитрий Ложников.
"К этому дому начали подходить сторонники, очень много, и сейчас идут. Я спускался вниз по трассе, которая идет в город и мне навстречу шли сотни людей, шли туда, чтобы поддержать его. Также ехало много машин скорой помощи, раненых много", - заявил Ложников в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ранения в основном были причинены светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. "Я не видел огнестрельных ранений. В основном это переломы. Или людей оглушили", - добавил Ложников.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
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