Сторонники Атамбаева продолжают стягиваться к его резиденции

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотни сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева стягиваются к его резиденции, заявил в среду член политического совета Социал-демократической партии Киргизии Дмитрий Ложников.

"К этому дому начали подходить сторонники, очень много, и сейчас идут. Я спускался вниз по трассе, которая идет в город и мне навстречу шли сотни людей, шли туда, чтобы поддержать его. Также ехало много машин скорой помощи, раненых много", - заявил Ложников в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, ранения в основном были причинены светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. "Я не видел огнестрельных ранений. В основном это переломы. Или людей оглушили", - добавил Ложников.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.