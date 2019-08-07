Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T19:07Z
https://ria.ru/20190807/1557273095.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/46/1557264646_0:0:3147:1771_1036x0_80_0_0_e615218ed3fca5266d7823423ee8feba.jpg
РИА Новости

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

19:07, 7 августа 2019
19464
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Во время визита Зеленского в Турцию запланированы его переговоры с Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
После того как президент Украины поприветствовал выстроенный у президентского дворца в Анкаре почетный караул на турецком языке, он, вместо того, чтобы вместе с Эрдоганом принять рапорт офицера, направился в противоположную сторону. Турецкому лидеру пришлось попросить украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт согласно протоколу. Трансляцию вел телеканал NTV.
После церемонии встречи оба лидера направились в президентский дворец для проведения двухсторонних переговоров. Также планируется встреча между делегациями, по окончании которой Эрдоган и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
3 августа, 19:42
Зеленский рассказал, когда и где встретится с Трампом
1511941114
Обсудить 4
Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
Рекомендуем
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Канадская полицейская машина
Подозреваемые в убийстве трех человек канадские подростки найдены мертвыми
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Лента новостейМолния