Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.

Во время визита Зеленского в Турцию запланированы его переговоры с Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

После того как президент Украины поприветствовал выстроенный у президентского дворца в Анкаре почетный караул на турецком языке, он, вместо того, чтобы вместе с Эрдоганом принять рапорт офицера, направился в противоположную сторону. Турецкому лидеру пришлось попросить украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт согласно протоколу. Трансляцию вел телеканал NTV