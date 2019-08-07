Двоих пострадавших при штурме резиденции Атамбаева госпитализировали

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Двое пострадавших при штурме резиденции экс-президента Киргизии госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В 21.20 (18.20 мск) в Чуйскую областную больницу по линии скорой помощи доставлены двое мужчин с ранением в грудную клетку резиновыми пулями. Состояние больных средней тяжести, оказывается медицинская помощь", - заявили в ведомстве.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.