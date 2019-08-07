В Москве все оборудование для лучевой диагностики заменят на цифровое

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полную замену оборудования лучевой диагностики с аналогового на цифровое в московских медицинских учреждениях планируется провести к 2021 году, сообщил РИА Новости главный радиолог департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

"Вся медицина и диагностика становится полностью цифровой. Количество цифрового оборудования в диагностике в Москве уже превышает 80% и уже скоро достигнет 100%, и все оно станет цифровым. Цифровизация с подключением в Единую информационную систему по направлениям "маммография", "рентгенодиагностика", "ангиограф", "КТ", "МРТ" позволит нам от 78% текущих цифровых данных перейти к 2021 году до 100% по мере замены оборудования", - сказал Морозов.

Как отметил специалист, в дальнейшем это позволит завершить цифровизацию лучевой службы и подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Он уточнил, что на данный момент к ЕРИС подключено чуть более 100 аппаратов, но в ближайшие годы их количество увеличится в 10 раз. Благодаря системе больше граждан смогут получать результаты исследований через рассылку по электронной почте или в личном кабинете на портале mos.ru.

"Это данные, которые поступают в единую информационную систему, в которой концентрируются все исследования, поступающие в одну информационную систему, к ним есть доступ. Появляется конвейер данных, который можно анализировать, сравнивать с предыдущими исследованиями, выбирать те исследования, в которых возможно есть патологические изменения, чтобы их быстрее описать специалисту", - пояснил специалист.

По словам Морозова, сейчас планируется провести замену шести аппаратов по новому стандарту в 191 поликлинике - это денситометр, магнитно-резонансный томограф, два цифровых рентгена, два цифровых маммографа.

ЕРИС запущен в 2015 году и представляет собой облачную платформу, в которую загружаются результаты радиологических исследований со всех подключенных к системе аппаратов. Сейчас к ЕРИС подключены 64 медицинские организации – более 139 диагностических аппаратов. В системе хранится около 2 миллионов исследований.