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РИА Новости

В Москве все оборудование для лучевой диагностики заменят на цифровое

18:40, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование на компьютерном томографе
Пациент проходит обследование на компьютерном томографе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полную замену оборудования лучевой диагностики с аналогового на цифровое в московских медицинских учреждениях планируется провести к 2021 году, сообщил РИА Новости главный радиолог департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.
"Вся медицина и диагностика становится полностью цифровой. Количество цифрового оборудования в диагностике в Москве уже превышает 80% и уже скоро достигнет 100%, и все оно станет цифровым. Цифровизация с подключением в Единую информационную систему по направлениям "маммография", "рентгенодиагностика", "ангиограф", "КТ", "МРТ" позволит нам от 78% текущих цифровых данных перейти к 2021 году до 100% по мере замены оборудования", - сказал Морозов.
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Как отметил специалист, в дальнейшем это позволит завершить цифровизацию лучевой службы и подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Он уточнил, что на данный момент к ЕРИС подключено чуть более 100 аппаратов, но в ближайшие годы их количество увеличится в 10 раз. Благодаря системе больше граждан смогут получать результаты исследований через рассылку по электронной почте или в личном кабинете на портале mos.ru.
"Это данные, которые поступают в единую информационную систему, в которой концентрируются все исследования, поступающие в одну информационную систему, к ним есть доступ. Появляется конвейер данных, который можно анализировать, сравнивать с предыдущими исследованиями, выбирать те исследования, в которых возможно есть патологические изменения, чтобы их быстрее описать специалисту", - пояснил специалист.
По словам Морозова, сейчас планируется провести замену шести аппаратов по новому стандарту в 191 поликлинике - это денситометр, магнитно-резонансный томограф, два цифровых рентгена, два цифровых маммографа.
ЕРИС запущен в 2015 году и представляет собой облачную платформу, в которую загружаются результаты радиологических исследований со всех подключенных к системе аппаратов. Сейчас к ЕРИС подключены 64 медицинские организации – более 139 диагностических аппаратов. В системе хранится около 2 миллионов исследований.
До конца 2019 года к сервису будут подключены цифровые аппараты всех городских больниц и поликлиник. Таким образом, ежегодно в общую сеть будет загружаться более 10 миллионов исследований.
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