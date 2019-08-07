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РИА Новости

Омбудсмен Петербурга посетит "Кресты" после информации о пытках заключенных

18:30, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкЗдание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Здание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов собирается в четверг посетить СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", после появления в СМИ информации о возможных пытках арестантов, сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
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"Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов после появления информации СМИ обязательно посетит СИЗО-1. Этот визит, предположительно, состоится завтра", - сказал представитель аппарата омбудсмена.
Собеседник агентства назвал "неожиданностью" публикации СМИ о возможных пытках в "Крестах". По его словам, в аппарат уполномоченного по правам человека не поступало каких-либо обращений, связанных с применением физической силы к заключенным в СИЗО-1.
Также, как сообщалось, доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти отмечали, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2" с начала 2019 года, заявлений о применении физической силы к арестантам от них не поступало.
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