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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Китай выразил протест из-за действий США в отношении Венесуэлы

18:30, 7 августа 2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с последними действиями и заявлениями США в отношении Венесуэлы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро.
"Эти заявления и действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьезным нарушением основополагающих принципов международных отношений. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", - говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что выбор правящей партии является внутренним делом каждой страны и должен решаться ее народом.
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"С кем какой стране сотрудничать также является делом этой страны", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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