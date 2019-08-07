Китай выразил протест из-за действий США в отношении Венесуэлы

ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с последними действиями и заявлениями США в отношении Венесуэлы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро.

"Эти заявления и действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьезным нарушением основополагающих принципов международных отношений. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", - говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что выбор правящей партии является внутренним делом каждой страны и должен решаться ее народом.

"С кем какой стране сотрудничать также является делом этой страны", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.