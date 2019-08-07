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РИА Новости

В 2020 году два романа Тони Моррисон выйдут на русском языке

18:10, 7 августа 2019
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CC BY-SA 2.0 / Angela Radulescu / Писательница Тони Моррисон
Писательница Тони Моррисон
CC BY-SA 2.0 / Angela Radulescu /
Писательница Тони Моррисон. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Романы "Песнь Соломона" (Song of Solom) и "Самые синие глаза" (The Bluest Eye) обладательницы Пулитцеровской премии и Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон, которая ушла из жизни в возрасте 88 лет, выйдут на русском языке в начале 2020 года, сообщила РИА Новости начальник отдела зарубежной современной прозы издательства "Эксмо" Юлия Раутборт.
О кончине писательницы Тони Моррисон сообщило во вторник издание Vulture.
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"Мы издаем книги Тони Моррисон. У нас выходили романы "Возлюбленная", "Любовь", "Боже, храни мое дитя". Общий тираж книг составил свыше 20 тысяч. В начале 2020 года в редакции художественной литературы издательства "Эксмо" выйдут романы The Bluest Eye в переводе Ирины Тогоевой и Song of Solom", - сказала Раутборт.
Пулитцеровскую премию Моррисон завоевала в 1988 году за роман "Возлюбленная" (Beloved). Последовавшие за ним работы принесли автору Нобелевскую премию по литературе, она стала первой получившей эту престижную награду темнокожей писательницей.
Последний роман Моррисон "Боже, храни мое дитя" ("God Help the Child") вышел в 2015 году. Всего она написала 11 романов, рассказы, детские произведения, на протяжении многих лет занималась редакторской и преподавательской работой.
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Слишком хороши: кто из писателей так и не получил Нобелевскую премиюЛев Толстой, Владимир Набоков, Марк Твен и Умберто Эко. Кто из писателей так и не получил Нобелевскую премию.
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