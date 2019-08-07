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РИА Новости

СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в "Крестах"

17:55, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги.
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В среду в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Собеседник агентства отметил, что в случае подтверждения этой информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту публикаций 7 августа... в ряде СМИ сведений о возможном совершении пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в следственном изоляторе "Кресты-2"... на территории Колпинского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточняет следственное ведомство, в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти отмечали, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2" с начала 2019 года. Заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.
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