СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в "Крестах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги.

В среду в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Собеседник агентства отметил, что в случае подтверждения этой информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту публикаций 7 августа... в ряде СМИ сведений о возможном совершении пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в следственном изоляторе "Кресты-2"... на территории Колпинского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении СУСК.

Как уточняет следственное ведомство, в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".